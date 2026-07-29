مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي والباسيفيك يلتقي رئيس بالاو

نغيرو لمود (وام)

زار عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي ودول الباسيفيك، جمهورية بالاو في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز شراكاتها مع دول المحيط الهادئ وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.

والتقى مبعوث وزير الخارجية فخامة سورانجيل ويبس، رئيس جمهورية بالاو، الذي أكد عمق العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات وحرص بلاده على مواصلة تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.

ونقل شحادة تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة ويبس، وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب شحادة عن شكر دولة الإمارات لجمهورية بالاو على تضامنها مع الدولة إزاء الهجمات الإيرانية العدوانية، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس عمق علاقات الصداقة والثقة المتبادلة.

من جانبه، حمّل الرئيس ويبس مبعوث وزير الخارجية تحياته إلى القيادة الإماراتية الرشيدة، وتمنياته للإمارات بالمزيد من التطور والنماء.