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علوم الدار

عمار بن حميد والسفير الإندونيسي يبحثان سُبل تعزيز التعاون

عمار بن حميد يصافح يودا نوغراها خلال اللقاء (وام)
30 يوليو 2026 02:21

عجمان (وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، يودا نوغراها، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة.
ورحّب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالسفير الإندونيسي، وبحث معه خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتبادلا الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، عبّر يودا نوغراها عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على كرم الضيافة والاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وبالنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات عموماً وإمارة عجمان خصوصاً في مختلف القطاعات.
حضر اللقاء، الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين.

عمار بن حميد
عمار بن حميد النعيمي
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عجمان
ولي عهد عجمان
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