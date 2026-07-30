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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية فانواتو بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
30 يوليو 2026 09:07

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة نيكينيكي فوروبارافو، رئيس جمهورية فانواتو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس نيكينيكي فوروبارافو.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جوثام نابات رئيس وزراء جمهورية فانواتو.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
جمهورية فانواتو
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