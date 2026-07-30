"الطوارئ والأزمات" بأبوظبي يعزز جاهزية الكوادر البشرية ببرامج تدريبية تخصصية

يواصل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، تطوير منظومته التدريبية التخصصية من خلال تنفيذ برامج متكاملة تستهدف رفع القدرات المؤسسية وتوحيد مفاهيم الاستجابة، ودعم التنسيق المشترك بين الجهات الحيوية في الإمارة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لترسيخ جاهزية إمارة أبوظبي وتعزيز كفاءة الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع مختلف حالات المخاطر.

ونفذ المركز 81 دورة تدريبية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين شملت مجموعة من البرامج التأسيسية والتخصصية والقيادية، بمشاركة 2544 متدرباً من موظفي أكثر من 35 جهة وشركة حكومية في إمارة أبوظبي، إلى جانب مجندي الخدمة البديلة والمتطوعين، في خطوة تعكس اتساع نطاق الشراكات التدريبية التي يقودها المركز وحرصه على بناء قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على دعم منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث وفق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.

وغطت البرامج التدريبية مسارات استراتيجية متعددة شملت التعافي واستمرارية الأعمال، وإدارة المخاطر، وإدارة البيانات وغرف العمليات، والقيادة والسيطرة.

وأسهمت هذه الجهود في تأهيل مجموعة من المدربين المعتمدين دعماً لاستدامة نقل المعرفة وتعزيز قدرات الكوادر المحلية، وترسيخ ثقافة التدريب المستمر.

وأكد عبدالله سلطان المنصوري، مدير إدارة التدريب والتمارين بالإنابة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، حرص المركز على تطوير برامج تدريبية نوعية ترتبط باحتياجات الواقع العملي، وتدعم قدرة الكوادر على اتخاذ القرار والعمل ضمن فرق مشتركة والتعامل مع السيناريوهات المختلفة بكفاءة وثقة.

وأشار إلى أن الإقبال الواسع من الجهات والشركات الحكومية ومشاركة المتطوعين ومجندي الخدمة البديلة، يعكس مستوى الوعي المتنامي بأهمية الجاهزية، ودور التدريب في توحيد المفاهيم ورفع كفاءة التنسيق وحماية مكتسبات الإمارة واستدامتها.

وأضاف أن تأهيل مدربين معتمدين يشكل خطوة محورية نحو بناء منظومة تدريب مستدامة تتيح توسيع نطاق المعرفة المتخصصة داخل الجهات المشاركة، وتدعم إعداد كوادر قادرة على نقل الخبرات وتعزيز ثقافة الطوارئ بجميع مراحلها وترسيخ الممارسات المهنية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

ويأتي هذا التوجه التدريبي ضمن رؤية المركز الهادفة إلى دعم منظومة وقائية واستباقية متكاملة في إمارة أبوظبي، تقوم على رفع كفاءة الكوادر وتعزيز الشراكة بين الجهات وتطوير القدرات المؤسسية وفق أفضل المعايير المعتمدة.

ويواصل المركز من خلال برامجه ومبادراته ترسيخ جاهزية الإمارة للتعامل مع مختلف التحديات، وضمان استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية ودعم بيئة آمنة ومستقرة تعزز ثقة المجتمع وتواكب تطلعات أبوظبي نحو مستقبل أكثر مرونة واستعداداً.