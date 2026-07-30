الخميس 30 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"العين للرطب" يعلن نتائج "الخنيزي" و"بومعان"

"العين للرطب" يعلن نتائج "الخنيزي" و"بومعان"
30 يوليو 2026 14:45

أعلنت اللجنة المنظمة لـ "العين للرطب"، مساء أمس "الأربعاء"، أسماء الفائزين بمسابقتي "الخنيزي" و"بومعان" ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان التي انطلقت السبت الماضي وتستمر حتى يوم غد الجمعة في "الصاروج بارك" بمدينة العين، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث وسط مشاركة واسعة من المزارعين وحضور كبير من الجمهور.

 

وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، الفائزين على مسرح المهرجان، حيث أسفرت نتائج مسابقة الخنيزي عن فوز خليفة سهيل علي ربيع المزروعي بالمركز الأول، وحل مطر علي مفتاح الشامسي ثانياً، وجاء ورثة علي مبارك سلطان العرياني في المركز الثالث.

 

وفي مسابقة بومعان، فازت قماشة سيف بطي المزروعي بالمركز الأول، وحل مصبح سالم سعيد سالم المرر ثانياً، وجاءت ميرة علي مرشد المرر في المركز الثالث.

 

أخبار ذات صلة
«اكتشف رطب الإمارات».. خريطة رقمية لأصناف النخيل
«العين للرطب» يستعرض مسيرة واحات العين

وخصصت اللجنة المنظمة لمسابقتي الخنيزي وبومعان 15 جائزة لكل مسابقة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، يحصل منها الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألف درهم، والثالث على 40 ألف درهم.

 

واستقبل المهرجان أمس 920 كيلوجراماً من الرطب في مسابقتي الفرض والزاملي، قدمها 92 مشاركاً، وتوزعت على 184 مخرافة.

 

وبلغت مشاركات الفرض 640 كيلوجراماً قدمها 64 مشاركاً في 128 مخرافة، فيما استقبلت مسابقة الزاملي 280 كيلوجراماً من 28 مشاركاً في 56 مخرافة، وسيتم إعلان نتائج المسابقتين وتكريم الفائزين مساء اليوم.

المصدر: وام
العين للرطب
مهرجان العين للرطب
آخر الأخبار
أبوظبي تستضيف مهرجان «ياس للألعاب الإلكترونية»
الترفيه
أبوظبي تستضيف مهرجان «ياس للألعاب الإلكترونية»
اليوم 15:20
«المصرف المركزي»: القطاع المصرفي حقق أفضل نسب لجودة الأصول بنهاية الربع الثاني من 2026
اقتصاد
«المصرف المركزي»: القطاع المصرفي حقق أفضل نسب لجودة الأصول بنهاية الربع الثاني من 2026
اليوم 15:19
تشيلسي يعزز دفاعاته بضم لاكروا
الرياضة
تشيلسي يعزز دفاعاته بضم لاكروا
اليوم 15:02
«الآسيوي» يهاجم خطة «الفيفا» لبيع كأس العالم وينتقد غياب التشاور
الرياضة
«الآسيوي» يهاجم خطة «الفيفا» لبيع كأس العالم وينتقد غياب التشاور
اليوم 14:55
أبطال الإمارات يضعون البصمة الأولى في «عربية الشطرنج» بـ18 انتصاراً
الرياضة
أبطال الإمارات يضعون البصمة الأولى في «عربية الشطرنج» بـ18 انتصاراً
اليوم 14:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©