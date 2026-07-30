احتمال سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سؤرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:15 والمد الثاني عند الساعة 02:05، والجزر الأول عند الساعة 08:46 والجزر الثاني عند الساعة 19:59.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:16 والمد الثاني عند الساعة 22:50، والجزر الأول عند الساعة 17:23 والجزر الثاني عند الساعة 05:08.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 32 75 20

دبي 45 34 65 25

الشارقة 46 32 70 20

عجمان 43 34 75 20

أم القيوين 45 30 75 25

رأس الخيمة 44 31 75 25

الفجيرة 41 32 80 30

العـين 46 31 55 10

ليوا 47 30 65 15

الرويس 42 29 70 25

السلع 41 30 70 20

دلـمـا 38 31 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 37 32 85 40

أبو موسى 37 31 85 40.