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قائد عام شرطة أبوظبي: مكافحة الاتجار بالبشر أولوية لحماية المجتمع

قائد عام شرطة أبوظبي: مكافحة الاتجار بالبشر أولوية لحماية المجتمع
30 يوليو 2026 18:09

أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في التصدي لهذه الجريمة وتعزيز منظومة الوقاية منها، انطلاقًا من نهج الإمارات في صون كرامة الإنسان وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، من خلال منظومة وطنية متكاملة ترتكز على الوقاية والمكافحة وحماية الضحايا، بما يعزز أمن المجتمع ويحد من مخاطر هذه الجريمة العابرة للحدود.
وأوضح معاليه أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026، «عالقون في فخ الاحتيال»، يسلط الضوء على استغلال شبكات الجريمة المنظمة لأساليب الاحتيال لاستدراج الضحايا واستغلالهم، وما يرتبط بذلك من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية، الأمر الذي يستدعي تعزيز الوعي المجتمعي، ورفع مستوى الجاهزية، وتكثيف الإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الممارسات الإجرامية.
وأشار معاليه إلى أن التطور المتسارع في أنماط جرائم الاتجار بالبشر يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم جهود المكافحة، بما يسهم في سرعة رصد الجرائم وكشفها، وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز كفاءة منظومة التصدي لهذا النوع من الجرائم، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجًا عالميًا في حماية الإنسان وصون حقوقه.

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قائد عام شرطة أبوظبي
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