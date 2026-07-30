الخميس 30 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يجري اتصالين مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ووزير الخارجية المصري

عبدالله بن زايد يجري اتصالين مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ووزير الخارجية المصري
30 يوليو 2026 20:50

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع معالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، جرى خلاله بحث مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة.
وأدان سموه ومعالي أيمن الصفدي، بشدة، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
كما أجرى سموه اتصالاً هاتفياً مع معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، أدان سموه خلاله بشدة الهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف ميناء دمياط، في جمهورية مصر العربية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
كما جرى، خلال الاتصال، بحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

أخبار ذات صلة
الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الكويت والأردن
تحذيرات من تداعيات الهجمات الإيرانية العدوانية ضد دول المنطقة
المصدر: وام
عبدالله بن زايد
أيمن الصفدي
بدر عبد العاطي
آخر الأخبار
مصر: اكتشافات أثرية تعيد كتابة تاريخ الاستيطان القديم
الأخبار العالمية
مصر: اكتشافات أثرية تعيد كتابة تاريخ الاستيطان القديم
اليوم 21:54
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطلق آلية اختيار أمينها العام المقبل
اليوم 21:27
عبدالله بن زايد يجري اتصالين مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ووزير الخارجية المصري
علوم الدار
عبدالله بن زايد يجري اتصالين مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ووزير الخارجية المصري
اليوم 20:50
طبيب يطلع على سجلات مرضى إيبولا في الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
الكونغو: زيادة كبيرة في نسبة وفيات إيبولا خلال أسبوع
اليوم 20:45
منتخبات «مونديال الجوجيتسو» تتوافد على أبوظبي
الرياضة
منتخبات «مونديال الجوجيتسو» تتوافد على أبوظبي
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©