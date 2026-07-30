شرطة أبوظبي تعزّز الهوية الوطنية لدى «أبطال الغد»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت شرطة أبوظبي، أعضاء مجلس حكماء مركز مدينة زايد المجتمعي، التابع لمؤسسة التنمية الأسرية بمنطقة الظفرة، خلال زيارتهم للطلبة المشاركين في برنامج «أبطال شرطة الغد» في نسخته الثامنة لصيف 2026، في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بالموروث الإماراتي الأصيل.

وأكدت شرطة أبوظبي أن الزيارة تأتي ضمن البرامج المجتمعية والتوعوية التي يضمها البرنامج، والهادفة إلى غرس القيم الإماراتية الأصيلة في نفوس الطلبة، وترسيخ مفاهيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، من خلال تعريفهم بالعادات والتقاليد الإماراتية، وإبراز الدور المحوري لكبار المواطنين في نقل الموروث الثقافي والخبرات المتوارثة إلى الأجيال الجديدة.

وشهدت الزيارة تنفيذ مجموعة من الفعاليات التفاعلية ضمن ركن «السنع الإماراتي»، أبرزها فعالية «من سنعنا نتعلم»، التي قدمها أعضاء مجلس الحكماء، واستعرضت عدداً من القيم والعادات الأصيلة التي تعكس الهوية الإماراتية. كما تعرف الطلبة إلى أساليب إعداد القهوة الإماراتية، وما تمثله من رمز للكرم والأصالة وحسن الضيافة في المجتمع الإماراتي.

واستمع الطلبة إلى قصص وتجارب ملهمة من أعضاء مجلس الحكماء، تناولت جوانب من حياة الآباء والأجداد، وسلطت الضوء على الموروث الثقافي الإماراتي، بما أسهم في تعميق ارتباطهم بهويتهم الوطنية، وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالإرث الحضاري للدولة.

وأعرب الطلبة عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين أنها أضافت إلى معارفهم الكثير عن التراث الإماراتي، وأسهمت في ترسيخ القيم الأصيلة وتعزيز التواصل بين الأجيال، بما يجسّد أهمية المحافظة على الموروث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة.