الجمعة 31 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تعزّز الهوية الوطنية لدى «أبطال الغد»

الطلاب خلال الزيارة (من المصدر)
31 يوليو 2026 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد رفضها كافة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
«التعليم العالي» تعلن ابتعاث 244 طالباً جديداً العام الحالي

استقبلت شرطة أبوظبي، أعضاء مجلس حكماء مركز مدينة زايد المجتمعي، التابع لمؤسسة التنمية الأسرية بمنطقة الظفرة، خلال زيارتهم للطلبة المشاركين في برنامج «أبطال شرطة الغد» في نسخته الثامنة لصيف 2026، في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بالموروث الإماراتي الأصيل.
وأكدت شرطة أبوظبي أن الزيارة تأتي ضمن البرامج المجتمعية والتوعوية التي يضمها البرنامج، والهادفة إلى غرس القيم الإماراتية الأصيلة في نفوس الطلبة، وترسيخ مفاهيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، من خلال تعريفهم بالعادات والتقاليد الإماراتية، وإبراز الدور المحوري لكبار المواطنين في نقل الموروث الثقافي والخبرات المتوارثة إلى الأجيال الجديدة.
وشهدت الزيارة تنفيذ مجموعة من الفعاليات التفاعلية ضمن ركن «السنع الإماراتي»، أبرزها فعالية «من سنعنا نتعلم»، التي قدمها أعضاء مجلس الحكماء، واستعرضت عدداً من القيم والعادات الأصيلة التي تعكس الهوية الإماراتية. كما تعرف الطلبة إلى أساليب إعداد القهوة الإماراتية، وما تمثله من رمز للكرم والأصالة وحسن الضيافة في المجتمع الإماراتي.
واستمع الطلبة إلى قصص وتجارب ملهمة من أعضاء مجلس الحكماء، تناولت جوانب من حياة الآباء والأجداد، وسلطت الضوء على الموروث الثقافي الإماراتي، بما أسهم في تعميق ارتباطهم بهويتهم الوطنية، وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالإرث الحضاري للدولة.
وأعرب الطلبة عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين أنها أضافت إلى معارفهم الكثير عن التراث الإماراتي، وأسهمت في ترسيخ القيم الأصيلة وتعزيز التواصل بين الأجيال، بما يجسّد أهمية المحافظة على الموروث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
أبطال الغد
الإمارات
برنامج أبطال الغد
الظفرة
برنامج أبطال شرطة الغد
آخر الأخبار
الريال يتعاقد مع المهاجم إسبي لخمسة مواسم
الرياضة
الريال يتعاقد مع المهاجم إسبي لخمسة مواسم
31 يوليو 2026
مقاتلة «إف 16» تابعة للقوات الجوية الأميركية خلال مهمة في الشرق الأوسط - من المصدر
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يقصف عشرات الأهداف العسكرية في إيران
31 يوليو 2026
رجال إطفاء قرب سيارات محترقة جراء هجوم على كييف - أرشيفية
الأخبار العالمية
8 قتلى بهجمات روسية على أوكرانيا
31 يوليو 2026
انتشار آليات عسكرية للجيش اللبناني في الجنوب - رويترز
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني: مستمرون في حماية الاستقرار رغم التحديات
31 يوليو 2026
مقر وزارة الخارجية الباكستانية - أرشيفية
الأخبار العالمية
إسلام آباد تعلن استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران
31 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©