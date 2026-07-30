وزارة الداخلية تطّلع على تجربة منظومة «كلنا شرطة»

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، للاطلاع على ممارسات التطوع الشرطي في منظومة «كلنا شرطة» والسياسات المعتمدة وآليات التعامل مع التقارير والمعلومات، التي يتم رصدها من قبل متطوعي كلنا شرطة، باعتبارها نموذجاً متقدماً في تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم المنظومة الأمنية، بما يواكب التوجهات الاستراتيجية في ترسيخ الأمن والأمان وتعزيز جودة الحياة.

واستقبل العقيد سيف علي الجابري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، وفد الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية برئاسة العقيد حمود عبدالرحمن النعيمي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية الاتحادية، واطلع الوفد على ممارسات التطوع الشرطي ودور المتطوعين في دعم الجهود الأمنية والمجتمعية، إلى جانب استعراض آليات التنسيق والتكامل بين الجهات، ودورهم في دعم جهود تعزيز السلامة العامة. واستعرض المقدم راشد سعيد الأشخري، رئيس قسم كلنا شرطة، الرحلة التي تمر بها التقارير والمعلومات التي يتم رصدها من قبل متطوعي كلنا شرطة، وكيفية إدراجها في التطبيق الذكي، وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم تحويلها للجهات المختصة لمعالجتها بما يدعم تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان، ويسهم في خدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

وتأتي الزيارة في إطار حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات الأمنية، واستعراض أفضل الممارسات في مجال التطوع الشرطي، بما يدعم تطوير منظومة العمل الأمني والمجتمعي، وترسيخ ثقافة الشراكة المجتمعية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار، تحقيقاً لرؤية القيادة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان والارتقاء بجودة الحياة.