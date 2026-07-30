«تريندز باروميتر» يواصل برنامج التدريب العملي لطلبة الجامعات

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل «تريندز باروميتر» دفعة من طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين والجامعة الأميركية في دبي، ضمن برنامج التدريب العملي الذي ينظمه بهدف تأهيل الطلبة وصقل مهاراتهم في مجالات استطلاعات الرأي، والرصد والتحليل الرقمي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك الأدوات العلمية والعملية لمواكبة التحولات المتسارعة في مجال الدراسات والبحوث المستقبلية.

وتلقى الطلبة خلال البرنامج تدريباً عملياً مكثفاً على مختلف مراحل إعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي، بدءاً من تصميم الاستبيانات وفق الأسس العلمية، وآليات اختيار العينات، وجمع البيانات، وصولاً إلى تحليل النتائج واستخراج المؤشرات، إلى جانب التعرف إلى أحدث البرامج والتقنيات الرقمية المعتمدة في إدارة وتنفيذ استطلاعات الرأي وتحليل مخرجاتها.

وأكد فهد المهري، المدير العام لـ«تريندز جلوبال»، أن استضافة الطلبة تأتي في إطار التزام «تريندز» بدوره المجتمعي والمعرفي في دعم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وتمكين الشباب من اكتساب المهارات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل.