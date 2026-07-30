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120 ألف خدمة إفتائية قدمها «الإمارات للإفتاء» خلال النصف الأول من 2026

مبنى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي - أرشيفية
31 يوليو 2026 01:12

أبوظبي (وام)

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قدّم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، نحو 120 ألف خدمة إفتائية خلال النصف الأول من عام 2026، عبر المنصة الوطنية للفتاوى الذكية وقنواتها المباشرة والإلكترونية، في إطار جهوده لتيسير وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الشرعية الموثوقة، وتعزيز الوعي الديني القائم على تعاليم الإسلام السمحة وقيم الاعتدال والتيسير والرحمة.
وتعكس هذه الخدمات الدور الذي يضطلع به المجلس في ترسيخ المرجعية الوطنية للفتوى، وتقديم محتوى إفتائي مؤسسي يراعي مقاصد الشريعة وواقع المجتمع، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وحماية أفراد المجتمع من الفتاوى غير المنضبطة والممارسات الإفتائية التي تفتقر إلى التأهيل والاختصاص.
وتنوّعت الخدمات المقدمة، خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام، بين القنوات الهاتفية والرقمية وخدمة «الواتساب» والرسائل النصية والدردشة الفورية والموقع الإلكتروني والمقابلات الشخصية وغيرها من قنوات التواصل، بما يتيح للمستفتين الوصول إلى الخدمات الإفتائية بسهولة، وفق احتياجاتهم وتفضيلاتهم.
كما قدم المجلس خدماته بعدة لغات: العربية والإنجليزية والأوردو، وهو ما يوسّع دائرة المستفيدين منها بين مختلف فئات المجتمع.

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
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مجلس الإمارات للإفتاء
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