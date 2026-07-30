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«دارنا مسؤوليتنا» تواصل فعالياتها التوعوية

جانب من الفعاليات (من المصدر)
31 يوليو 2026 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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تواصل بلدية مدينة أبوظبي، ترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في الحفاظ على نظافة الأحياء السكنية والمرافق العامة، من خلال حملة «دارنا مسؤوليتنا - فرجانا عنواننا»، التي تركّز على توعية أفراد المجتمع بالطرق الصحيحة للتخلص من النفايات كبيرة الحجم، وذلك بالتعاون مع مجموعة تدوير.
وسلّطت الحملة الضوء على أهمية التعامل السليم مع النفايات كبيرة الحجم، ومنها الأثاث القديم، والأجهزة المنزلية، والمقتنيات التي لا يمكن التخلص منها عبر الحاويات التقليدية، بما يضمن جمعها ونقلها ومعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة، ويسهم في دعم جهود الاستدامة والحد من الممارسات العشوائية في رمي المخلفات.
وتدعو بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات المختصة، والالتزام بالإرشادات المعتمدة للتخلص من المخلفات كبيرة الحجم، من خلال التواصل مع حكومة أبوظبي عبر الرقم 800555 أو عبر منصة وتطبيق «تم»، وذلك حفاظاً على نظافة الفرجان وسلامة السكان، ولتبقى أبوظبي نموذجاً في النظافة والجمال والاستدامة.
وانطلقت الحملة من فكرة أن مظهر الفريج يعكس وعي سكانه وحرصهم على بيئتهم، حيث استهدفت جميع أفراد المجتمع برسائل توعوية تدعو إلى عدم ترك المخلفات كبيرة الحجم في الأماكن غير المخصّصة لها، مثل الساحات العامة، أو بجانب الحاويات، أو أمام المنازل، لما قد يسببه ذلك من تشويه للمشهد الحضاري وتأثيرات سلبية على النظافة والصحة العامة.

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بلدية مدينة أبوظبي
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بلدية أبوظبي
الأحياء السكنية
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