الجمعة 31 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الداخلية" تنفذ تمرين الطاولة الاستراتيجي "الحصن 15/3" لقياس الجاهزية الوطنية

الداخلية" تنفذ تمرين الطاولة الاستراتيجي "الحصن 15/3" لقياس الجاهزية الوطنية
31 يوليو 2026 09:40

نفذت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للعمليات المركزية الاتحادية، وبمشاركة القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة، والقطاعات والإدارات المعنية في الوزارة، تمرين الطاولة الإستراتيجي "الحصن 15/3" لعام 2026، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بهدف قياس مستوى الجاهزية والاستعداد، وتعزيز منظومة الاستجابة الوطنية.

 

وتضمن التمرين محاكاة عدد من السيناريوهات الأمنية الخاصة بالتعامل مع حوادث المواد الخطرة، واستعراض إجراءات الحماية والوقاية وآليات الاستجابة لها، إلى جانب تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية في وزارة الداخلية، وقياس مستوى التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

 

أخبار ذات صلة
وزارة الداخلية تطّلع على تجربة منظومة «كلنا شرطة»
نهيان بن زايد يشهد حفل تخريج مجندي الدفعة الـ«24» من برنامج الخدمة الوطنية الملتحقين بوزارة الداخلية

وشمل التمرين سيناريوهات لعمليات الإخلاء والإيواء، ومناقشة خطط استمرارية الأعمال، وتقييم القدرات التشغيلية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف الحالات الطارئة.

 

ويأتي تنفيذ التمرين في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات، وقياس جاهزية الجهات المعنية، واختبار فاعلية الخطط الوطنية، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن رفع كفاءة الاستجابة لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة.

 

المصدر: وام
الجاهزية
وزارة الداخلية
المواد الخطرة
آخر الأخبار
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اليوم 09:55
"أجيال المعرفة الوطني الصيفي" يختتم فعالياته في العين
الترفيه
"أجيال المعرفة الوطني الصيفي" يختتم فعالياته في العين
اليوم 10:31
خورفكان يختتم معسكر تركيا بالخسارة أمام زد
الرياضة
خورفكان يختتم معسكر تركيا بالخسارة أمام زد
اليوم 10:30
«كينج ميكر» بطلاً لسباق قطر الدولي في جودوود
الرياضة
«كينج ميكر» بطلاً لسباق قطر الدولي في جودوود
اليوم 10:15
شعار شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
"أنثروبيك": نماذج الذكاء الاصطناعي اخترقت النظم الحقيقية للشركة في اختبارات الأمان
اليوم 10:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©