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علوم الدار

"العين للرطب" يتوج الفائزين في مسابقتي "الفرض" و"الزاملي"

"العين للرطب" يتوج الفائزين في مسابقتي الفرض والزاملي
31 يوليو 2026 13:38

تواصلت أمس فعاليات الدورة الأولى من "العين للرطب" بإعلان نتائج مسابقتي الفرض والزاملي ضمن منافسات مزاينة الرطب، فيما استقبل المهرجان مشاركات مسابقة "نخبة توأم للرطب"، آخر مسابقات المهرجان الذي تختتم فعاليات دورته الأولى اليوم في "الصاروج بارك" بمدينة العين بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.
وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين على مسرح المهرجان، حيث أسفرت نتائج مسابقة الفرض عن فوز سلطان سعيد محمد العرياني بالمركز الأول، وحل علي سعيد حمودة العرياني ثانياً، وجاء راشد عبدالله حاذة عبدالله المرر في المركز الثالث.


وفي مسابقة الزاملي، فاز صلاح حرموص سعيد المزروعي بالمركز الأول، وحل راشد عبدالله حاذة عبدالله المرر ثانياً، وجاء حمد قماد راشد محمد المنصوري في المركز الثالث.

 

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وخصصت اللجنة المنظمة لمسابقتي الفرض والزاملي 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، يحصل منها الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألف درهم، والثالث على 40 ألف درهم.

 

واستقبل المهرجان أمس 600 كيلوجرام من الرطب في مسابقة "نخبة توأم"، قدمها 20 مشاركاً، وتوزعت على 200 مخرافة، وستعلن نتائجها مساء اليوم على مسرح المهرجان.

 

المصدر: وام
مهرجان العين للرطب
العين للرطب
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