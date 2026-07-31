نيابة عن رئيس الدولة.. ريم الهاشمي تحضر مراسم تنصيب رئيسة بيرو

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، حضرت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مراسم تنصيب فخامة كيكو صوفيا فوجيموري هيغوتشي، رئيسة جمهورية بيرو.

وسلّمت معالي الهاشمي إلى فخامة الرئيسة فوجيموري رسالةً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تتضمن دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات.

ونقلت معالي الهاشمي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامتها وتهنئتهم لها بهذه المناسبة، وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها، حمّلت فخامة فوجيموري معالي الهاشمي تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات قيادة وحكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

ورحّب الجانبان بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيرو، والتي صادفت 17 يونيو 2026، وأشادا بالتطور المستمر الذي شهدته العلاقات على مدى العقود الأربعة الماضية، كما أكدا التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، انطلاقاً من رؤية مشتركة تهدف إلى إقامة شراكة أعمق وأكثر شمولاً خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا الصدد، شدد الجانبان على أهمية توطيد التعاون في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الاقتصاد والاستثمار، والطاقة، والدفاع والأمن، والتكنولوجيا، وإدارة الكوارث، إلى جانب استكشاف آفاق جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وعلى هامش مراسم التنصيب، عقدت معالي الهاشمي سلسلة من اللقاءات مع عدد من قادة دول أميركا اللاتينية، شملت: فخامة دانييل نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، وفخامة رودريغو باز بيريرا، رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات، وفخامة نصري عصفورة، رئيس جمهورية هندوراس، وفخامة فرانسيسكو غامبوا سوتو، النائب الأول للرئيس في جمهورية كوستاريكا، وفخامة خوسيه مانويل ريستريبو، نائب الرئيس المنتخب في جمهورية كولومبيا، ومعالي ميريا آغويرو، وزير خارجية جمهورية هندوراس.

وعكست هذه اللقاءات الزخم المتنامي للروابط بين دولة الإمارات والشركاء في أميركا اللاتينية، حيث تمّ خلالها تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، فضلاً عن استكشاف آفاق جديدة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت معالي ريم الهاشمي أن أميركا اللاتينية تمثل شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات، مشددةً على التزام الدولة ببناء جسور التعاون القائمة على الثقة المتبادلة، والمصالح المشتركة، والرؤية الموحدة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكدت معاليها حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل عن كثب مع شركائها في مختلف أنحاء المنطقة لتعزيز العلاقات السياسية من خلال شراكات عملية ملموسة تحقق منافع طويلة الأمد للبلدين وشعبيهما الصديقين.



