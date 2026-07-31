الجمعة 31 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً غداً

طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً غداً
31 يوليو 2026 17:42

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:45 والمد الثاني 02:39، والجزر الأول عند الساعة 09:09، والجزر الثاني عند الساعة 20:36.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا كذلك. ويحدث المد الأول عند الساعه 11:41 والمد الثاني 23:35، والجزر الأول عند الساعة 17:55 والجزر الثاني عند الساعة 05:36

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

المدينة           الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي            47 30 75 20

دبي                 46 31 75 25

الشارقة             46 30 75 25

عجمان              44 31 80 25

أم القيوين           44 31 80 25

أخبار ذات صلة
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
احتمال سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة غداً

رأس الخيمة        46 31 75 25

الفجيرة              43 32 85 30

العـين                47 33 60 20

ليوا                   47 32 75 20

الرويس              37 29 85 30

السلع                  42 30 85 30

دلـمـا                  39 31 90 40

طنب الكبرى         38 32 90 40

طنب الصغرى       38 32 90 40

أبو موسى             38 31 90 40.

المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الرياح
المركز الوطني للأرصاد
آخر الأخبار
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اليوم 09:55
رحيل مدرب نيوكاسل لاستعادة الطاقة
الرياضة
رحيل مدرب نيوكاسل لاستعادة الطاقة
اليوم 19:49
دخان يتصاعد من سفينة قرب أوديسا إثر تعرضها للقصف
الأخبار العالمية
روسيا: قصف ميناء أوديسا في أوكرانيا
اليوم 19:44
محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يدين استهداف سفينتين في ميناء دمياط
اليوم 18:53
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الكويت
اليوم 18:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©