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«أبوظبي للتراث» تحتفي بشركاء الدورة الأولى من «العين للرطب»

عبدالله المهيري ومحمد الهاملي وعبيد المزروعي خلال تكريم إحدى الجهات (من المصدر)
1 أغسطس 2026 02:30

العين (الاتحاد)

احتفت هيئة أبوظبي للتراث، أمس الأول، بالجهات الراعية والداعمة والمشاركة في الدورة الأولى من «العين للرطب»، تقديراً لإسهاماتها في إنجاح تنظيم المهرجان ودعم برامجه ومسابقاته وفعالياته المصاحبة.
وقام عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، ومحمد راشد الهاملي - ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، بتسليم الدروع التقديرية إلى ممثلي الجهات المكرمة، تثميناً لدورها في إنجاح الدورة الأولى التي أُقيمت في «الصاروج بارك» بمدينة العين.
وعكس التكريم أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة في دعم المهرجانات التراثية والزراعية.
وضمّت قائمة المكرمين: «أدنوك»، وشركة الإمارات للطاقة النووية، والفوعة - مجموعة أغذية، ودائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة القضاء، ومجلس شباب الإمارات للزراعة، وصندوق خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

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