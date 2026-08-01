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علوم الدار

سحب ركامية شرقاً قد تصحبها أمطار غداً

أبوظبي
1 أغسطس 2026 17:20

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 تصل كم/س إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:08 والمد الثاني 03:12، والجزر الأول عند الساعة 09:31 والجزر الثاني عند الساعة 21:16.

بحر عمان خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعه 12:04 والمد الثاني 00:22، والجزر الأول عند الساعة 18:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:04.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة                      الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                         47 32 80 20

دبي                             46 33 70 20

الشارقة                         46 31 70 15

عجمان                          44 32 75 20

أم القيوين                       45 30 75 20

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رأس الخيمة                    46 29 70 15

الفجيرة                          43 35 60 20

العـين                            47 33 35 10

ليوا                               48 31 65 15

الرويس                          41 30 70 20

السلع                             42 30 70 20

دلـمـا                             38 31 85 30

طنب الكبرى / الصغرى     38 31 90 45

أبو موسى                       38 31 90 45.

المصدر: وام
سحب ركامية
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