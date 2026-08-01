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علوم الدار

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية أوكرانيا

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية أوكرانيا
1 أغسطس 2026 20:19

قدم محمد مطر الخييلي أوراق اعتماده إلى فخامة فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية أوكرانيا، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في العاصمة الأوكرانية كييف.
ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية أوكرانيا، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.
 وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.
من جانبه، عبر السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية أوكرانيا وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر التعاون بين البلدين.
وجرى، خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا، وبحث سبل تطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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