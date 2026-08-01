«شخبوط الطبية»:  رعاية متخصصة لـ 700 مريض بالفيبروميالغيا

هدى الطنيجي (أبوظبي)



استقبلت مدينة الشيخ شخبوط الطبية نحو 700 حالة من المصابين بالفيبروميالغيا، وهو اضطراب مزمن يسبب حساسية مفرطة للألم، ويؤثر على طريقة معالجة الدماغ لإشارات الألم، مما يؤدي لشعور بألم وتيبس في العضلات والأوتار والأربطة، مؤكدة أن التعامل مع هذا المرض المزمن يتطلب تعاون فريق متعدد التخصّصات يضم أطباء الروماتيزم، وإدارة الألم، والعلاج الطبيعي، والصحة النفسية، بما يسهم في تحسين النتائج العلاجية، وتمكين المرضى من التعايش مع المرض واستعادة نشاطهم اليومي.

وقال الدكتور ممتاز خان، استشاري ورئيس قسم أمراض الروماتيزم في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: إن مرض الفيبروميالغيا لا يزال يحيط به الكثير من الغموض، حيث يستغرق تشخيصه عادة ما بين عام وعامين؛ نظراً لعدم ظهوره في فحوص الدم التقليدية أو الأشعة، إذ يعتمد تشخيصه بشكل أساسي على التقييم السريري والأعراض التي يعانيها المريض، مثل الألم المزمن، والإرهاق، والاضطرابات الذهنية، إلى أن هذه الأعراض تستدعي مراجعة اختصاصي الروماتيزم للوصول إلى التشخيص الصحيح.

وذكر أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية نظمت مؤخراً فعالية توعوية متخصّصة للتعريف بمرض الألم العضلي الليفي «الفيبروميالغيا»، بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء والمتخصصين من مختلف الأقسام الطبية، إلى جانب عدد من المرضى الذين شاركوا تجاربهم الملهمة في مواجهة المرض والتعايش معه، وهدفت الفعالية إلى رفع مستوى الوعي حول الفيبروميالغيا.

وأشار إلى أن الفعالية أقيمت في مبنى الإدارة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتضمّنت مجموعة من الجلسات التثقيفية والعلاجية والأنشطة التفاعلية التي هدفت إلى دعم المرضى، وتعزيز فهم المجتمع لطبيعة هذا المرض المزمن. وشمل البرنامج جلسات حوارية تناولت الطب التكاملي والتكميلي، وتصحيح المفاهيم الغذائية المرتبطة بالفيبروميالغيا، إلى جانب جلسات العلاج التأملي والاسترخائي، وتمارين «التاي تشي» التي تساعد في تخفيف الألم وتعزيز الطاقة، بالإضافة إلى أنشطة العلاج بالفن والتحليل النفسي. وأضاف: كما شهدت الفعالية مشاركة عدد من المختصين الذين ناقشوا التأثيرات الجسدية والنفسية والاجتماعية لمرض الفيبروميالغيا، مؤكدين أهمية التشخيص المبكر والدعم العلاجي المستمر، وضرورة توفير رعاية شاملة تراعي مختلف احتياجات المرضى.

وقال: سلّطت الفعالية الضوء على عدد من قصص النجاح الملهمة، من بينها قصة بدرية الشامسي، البالغة من العمر 66 عاماً، والتي عانت لسنوات طويلة من آلام مزمنة في اليدين والقدمين ومناطق مختلفة من الجسم، إضافة إلى مشاكل عضلية وهيكلية متعددة.

وأضاف: خضعت بدرية لتقييم دقيق أسفر عن تشخيص حالتها بشكل صحيح، لتبدأ بعدها رحلة علاجية شمولية بإشراف فريق متعدد التخصصات في الروماتيزم والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، إلى جانب أساليب علاجية داعمة مثل الإبر الصينية.

وخلال عامين من المتابعة ضمن بروتوكول علاج الفيبروميالغيا، تمكّنت من التحكم بشكل ملحوظ في الألم والإرهاق، واستعادة جزء كبير من نشاطها اليومي، وتحسين جودة حياتها، واليوم، لم تعد بدرية بحاجة إلى مسكنات الألم التي كانت تؤثر سلباً على معدتها، وأصبحت أكثر قدرة على إدارة حالتها الصحية وممارسة أنشطتها اليومية تحت إشراف فريق العلاج الطبيعي.



علاج

من جانبها، قالت ميس الجوهري اختصاصية العلاج الطبيعي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: تُعدّ الفعالية تجربة متكاملة تهدف إلى علاج الجسد والعقل والنفس والروح، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة العلاجية والحسية والنفسية، بما في ذلك العلاج بالفنون وجلسات اليقظة الذهنية، التي تساعد المرضى على اكتشاف ذواتهم، والتركيز على الجوانب الإيجابية في حياتهم، بما يسهم في تقليل الشعور بالألم، وتحسين جودة الحياة.