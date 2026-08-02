الأحد 2 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مهرجان الوثبة للرطب ينطلق غداً بـ240 جائزة قيمتها 5.6 مليون درهم

مهرجان الوثبة للرطب ينطلق غداً بـ240 جائزة قيمتها 5.6 مليون درهم
2 أغسطس 2026 16:13

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق غداً الاثنين فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «الوثبة للرطب»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ويستمر حتى 9 أغسطس، ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة بأبوظبي.
ويمثل «الوثبة للرطب» المحطة الثالثة ضمن «موسم الرطب 2026»، بعد الدورة 22 من «ليوا للرطب» التي اختتمت في 23 يوليو، والدورة الأولى من «العين للرطب» التي اختتمت الجمعة الماضي، في امتداد يعكس تنوع البيئات الزراعية في إمارة أبوظبي، ويوسع فرص مشاركة المزارعين وعرض إنتاجهم وتبادل خبراتهم.

ويأتي المهرجان في إطار جهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل، وصون التراث الإماراتي المرتبط بها، ودعم أصحاب مزارع النخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع المزارعين على تحسين جودة الإنتاج وتطبيق أفضل التقنيات الزراعية.

ويستقبل المهرجان زواره يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً، ويضم 18 مسابقة، خُصصت لها 240 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 5,677,000 درهم، تشمل مزاينات الرطب لمسابقات «نخبة أبوظبي للرطب» و«نخبة الوثبة للرطب»، وأصناف الخلاص وبومعان والخنيزي والشيشي واللولو والفرض والزاملي، فضلاً عن مسابقتي «خرايف البيت» و«أكبر عذج»، ومسابقات المانجو والليمون والتين بفئاتها المختلفة.

ويشمل المهرجان فعاليات مخيم الوثبة الصيفي الذي تستمر أنشطته حتى 23 أغسطس وتقدم من خلاله هيئة أبوظبي للتراث تجربة تراثية تجمع بين التعلم والترفيه من خلال خمسة أركان رئيسية هي، المجلس، وركن الحرف، وفوايل، وتحدي الهدد، والميدان.

أخبار ذات صلة
هيئة أبوظبي للتراث تواصل استقبال طلبات «أمير الشعراء» حتى 6 أغسطس
«بيئة أبوظبي» تنثر 10 ملايين بذرة لحماية النظم البيئية البرية وتعزيز التنوع البيولوجي

وتقدم الأركان برامج في سنع المجالس والقهوة، والحرف التقليدية، والمطبخ الإماراتي، والتجارب الرقمية التراثية، والفنون الأدائية، والألعاب الشعبية.

ويهدف المخيم إلى تعريف الأطفال والناشئة بالتراث الإماراتي وقيمه وعاداته، وتعزيز الهوية الوطنية، وتنمية المهارات اليدوية والمعرفية، وتشجيع ممارسة الموروث والمشاركة فيه ونقله بين الأجيال.

ويمنح المهرجان أصحاب المزارع والحدائق المنزلية فرصة لعرض أفضل إنتاجهم وتبادل الخبرات، فيما تعزز البرامج الصيفية حضوره المجتمعي من خلال تعريف الأجيال الجديدة بالموروث الإماراتي وتنمية مهاراتهم، وترسيخ ارتباطهم بالنخلة وما تمثله من قيمة راسخة في التراث والهوية الوطنية.

 

المصدر: وام
مهرجان الوثبة
مهرجان الوثبة للرطب
منصور بن زايد
الوثبة
هيئة أبوظبي للتراث
أبوظبي
آخر الأخبار
قرعة «أبطال أفريقيا» و«الكونفيدرالية» الخميس بالقاهرة
الرياضة
قرعة «أبطال أفريقيا» و«الكونفيدرالية» الخميس بالقاهرة
اليوم 18:29
"البلديات والنقل" و"أبوظبي للإسكان" ترفعان الحد الأقصى لمساحة البناء في مشروع الشويب
علوم الدار
"البلديات والنقل" و"أبوظبي للإسكان" ترفعان الحد الأقصى لمساحة البناء في مشروع الشويب
اليوم 18:29
رجل إطفاء يكافح حريق غابات في إسبانيا
الأخبار العالمية
إسبانيا: اندلاع حريقي غابات جديدين
اليوم 18:15
«الفيكتوري تيم» يحلق بلقب جائزة قيرغيزستان الكبرى
الرياضة
«الفيكتوري تيم» يحلق بلقب جائزة قيرغيزستان الكبرى
اليوم 18:07
جفاف أجزاء من نهر في ألمانيا جراء قلة الأمطار وموجات الحر
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذّر من موجة حر جديدة
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©