الأحد 2 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"البلديات والنقل" و"أبوظبي للإسكان" ترفعان الحد الأقصى لمساحة البناء في مشروع الشويب

"البلديات والنقل" و"أبوظبي للإسكان" ترفعان الحد الأقصى لمساحة البناء في مشروع الشويب
2 أغسطس 2026 18:29

أعلنت دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للإسكان، رفع الحد الأقصى لإجمالي المساحة الطابقية المسموح بها للبناء في مشروع الشويب لإسكان المواطنين إلى 900 متر مربع، بما يتيح للأسر المواطنة آفاقاً أوسع لتطوير مساكنها، ويوفر حلولاً سكنية أكثر رحابة ومرونة، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة 2026.

يأتي هذا التوجه امتداداً للجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، وتجسيداً لما يحمله عام الأسرة من مضامين وطنية تركز على ترسيخ التماسك الأسري، وتعزيز جودة الحياة، وبناء بيئات سكنية متكاملة تدعم التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وستمكن الزيادة المعتمدة في المساحة الطابقية الأسر المستفيدة من مشروع الشويب من تصميم مساكنها وتطويرها بمرونة أكبر، بما يستوعب احتياجاتها الحالية ومتطلبات نموها المستقبلي، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات التخطيطية المعتمدة، وصون خصوصية المساكن، والحفاظ على الطابع السكني والهوية العمرانية للمنطقة.

أخبار ذات صلة
"أبوظبي للإسكان" تطلق خدمة قرض بناء مسكن على أرض مقسَّمة من أرض زراعية
«البلديات والنقل»: 57.316 إجراءً للصيانة الوقائية

وأكد عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في الدائرة، أن زيادة الحد الأقصى للمساحة الطابقية في مشروع الشويب لإسكان المواطنين تعكس حرص الدائرة على تطوير منظومة التخطيط العمراني بما يواكب تطلعات الأسر المواطنة، ويسهم في دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة حياتها، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة 2026.

وأوضح أن هذه الخطوة تجسد التزام الدائرة بتبني سياسات واشتراطات تخطيطية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المجتمع، بما يعزز استقرار الأسر ضمن بيئات سكنية متكاملة تراعي متطلبات الحياة العائلية، مع المحافظة في الوقت ذاته على أعلى معايير التنظيم العمراني، والتناسق المعماري، والمظهر العام.

المصدر: وام
دائرة البلديات والنقل
هيئة أبوظبي للإسكان
مساحة البناء
مشروع الشويب
آخر الأخبار
«الحي الرياضي» ملتقى العائلات والأبطال في «مونديال الجوجيتسو»
الرياضة
«الحي الرياضي» ملتقى العائلات والأبطال في «مونديال الجوجيتسو»
اليوم 22:30
الذكاء الاصطناعي والهجمات الإلكترونية
الذكاء الاصطناعي
إذا شن ذكاء اصطناعي مارق هجومًا إلكترونيًا، من المسؤول قانونيًا؟
اليوم 22:20
ورشة عمل رابطة المحترفين تعزز جاهزية مسؤولي المباريات
الرياضة
ورشة عمل رابطة المحترفين تعزز جاهزية مسؤولي المباريات
اليوم 21:53
منتخب الإمارات يحلق بـ 13 ميدالية في ثاني أيام بطولة العالم للجوجيتسو
الرياضة
منتخب الإمارات يحلق بـ 13 ميدالية في ثاني أيام بطولة العالم للجوجيتسو
اليوم 21:07
حرائق غابات في اليونان
الأخبار العالمية
قتيلان بتصادم مروحيتين أثناء مكافحة حرائق في اليونان
اليوم 20:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©