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علوم الدار

عبدالله المري: حلول ابتكارية لرفع الكفاءة التشغيلية

عبد الله المري وكبار الضباط خلال الزيارة (من المصدر)
3 أغسطس 2026 01:24

دبي (الاتحاد)

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تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ونائبه العميد الدكتور محمد حسن عبدالله الجناحي، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.
واستمع معالي الفريق عبدالله المري إلى شرح حول المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للشؤون الإدارية، والتي عكست أداءً متميزاً في مختلف المجالات، إذ بلغت نسبة تحقيق مؤشر جاهزية الابتكار على مستوى القوة - خلال 2023 - 93.1% مقابل 93.9 % في 2025، فيما حقق نسبة المعاملات الرقمية للإدارة العامة للشؤون الإدارية 98.25%.
واستمع معاليه إلى شرح حول إنجازات إدارة المعرفة والابتكار والتطوير، التي شهدت نمواً لافتاً في المشاريع التطويرية، حيث سجّلت الإدارة 158 مبادرة ابتكارية تطويرية، إلى جانب تسجيل 868 مصنفاً فكرياً، وتحقيق زيادة بنسبة 40% في تسجيل حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن فوز الإدارة بـ 32 جائزة محلية وإقليمية ودولية. 
وأكد معاليه أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الإدارات العامة، والاستمرار في تبنِّي الحلول الابتكارية التي تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الجاهزية المؤسّسية.
وقدمت إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج، خدمات علاجية لـ 1353 موظفاً و132 متقاعداً، وتحقيق نسبة رضا بلغت 99.3 %، بما يعكس جودة الخدمات الصحية والإدارية المُقدمة لمنسوبي شرطة دبي وأُسرهم. 

عبدالله المري
دبي
الإمارات
شرطة دبي
الإدارة العامة للشؤون الإدارية
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