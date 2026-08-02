348 مليون راكب استخدموا منظومة النقل الجماعي في دبي

دبي (الاتحاد)



أعلنت هيئة الطُّرق والمواصلات في دبي، بلوغ إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقّل المشترك ومركبات الأجرة نحو 348.1 مليون راكب خلال النصف الأول من عام 2026، بمتوسط يومي يقارب 1.9 مليون راكب.

ويشمل هذا الإحصاء الشامل مستخدمي المترو، والترام، وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، إضافة إلى مركبات الأجرة ووسائل التنقل المشترك التي تضم مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات تحت الطلب، فيما سجّلت مركبات النقل الفاخر «الليموزين» استخدام 5.7 مليون راكب خلال الفترة ذاتها.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذه المؤشرات تعكس نجاح رؤية إمارة دبي في بناء منظومة نقل عالمية متكاملة ترتكز على الاستدامة والابتكار، لتصبح الخيار الأول لتنقل السكان والزوّار.

وأشار معاليه إلى أن ثقة الجمهور بهذه المنظومة رسّخت ثقافة التنقل المستدام، مما أسهم في رفع نسبة الرحلات عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من 6% في عام 2006 إلى 22.3% في عام 2025، وهو ما يؤكد نجاح الاستثمارات طويلة المدى والسياسات التي تنفّذها الهيئة لتعزيز تنافسية دبي العالمية وجودة الحياة فيها.

وكشف معاليه عن سير الهيئة وفق رؤية استراتيجية تتضمن توسعات ضخمة في البنية التحتية، أبرزها اعتماد مشروع «الخط الذهبي» لمترو دبي باستثمار يُقدَّر بنحو 34 مليار درهم، وسيمتد هذا المسار بطول 42 كيلومتراً ليضم 18 محطة، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، بمساحة أنفاق تعادل ثلاثة أضعاف الأنفاق الحالية، وسيرتبط بالخطين الأحمر والأخضر وبقطار الاتحاد، ويتزامن ذلك مع مواصلة تنفيذ مشروع «الخط الأزرق» للمترو بطول 30 كيلومتراً وإجمالي 14 محطة، والذي سيخدم تسع مناطق حيوية يقطنها نحو مليون نسمة، وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.

وأضاف معاليه: جهود الاستدامة تشهد طفرة نوعية مع بدء التشغيل التدريجي لـ 637 حافلة جديدة مطابقة للمواصفات الأوروبية «يورو 6» الخاصة بالانبعاثات المنخفضة، من ضمنها 40 حافلة كهربائية تُعد الكبرى والأولى من نوعها على مستوى الدولة، وذلك دعماً لخطة تحويل أسطول الحافلات بالكامل إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2050.

وفصّل معاليه الحصص التشغيلية لوسائل النقل خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحاً استحواذ مترو دبي على الحصة الأكبر بنسبة 39.2% (نحو 136.5 مليون راكب بخطيه الأحمر والأخضر)، تلته مركبات الأجرة بنسبة 25.5% (88.9 مليون راكب)، ثم حافلات المواصلات العامة بنسبة 24.4% (85.1 مليون راكب)، لتُشكِّل هذه الوسائل مجتمعة نحو 89% من إجمالي الركاب.