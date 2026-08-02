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«جودة الحياة» يحتفي بالمتميزين في «الإسعاف النفسي الأوّلي»

صالح مراد يتوسط المكرمين في صورة تذكارية (من المصدر)
3 أغسطس 2026 01:24

دبي (الاتحاد)

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احتفت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثّلة بمركز جودة الحياة التابع لقطاع شؤون الإدارة، بالمسعفين النفسيين المتميزين، وذلك خلال حفل أقيم في نادي ضباط شرطة دبي؛ تقديراً لجهودهم البارزة في دعم الصحة النفسية وجودة الحياة في بيئة العمل، وإسهاماتهم الفاعلة في نشر ثقافة الصحة النفسية وتعزيز الوعي بأهميتها بين الموظفين.
وشهد الحفل اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعواطف السويدي، مدير مركز جودة الحياة، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين والمسعفين النفسيين.
وأكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، أن القيادة العامة لشرطة دبي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الاستثمار في صحة الموظفين النفسية وجودة حياتهم يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التميز المؤسّسي والاستدامة في الأداء. 
وأضاف: تكريم المسعفين النفسيين يأتي تقديراً لدورهم الحيوي في دعم زملائهم، وتعزيز التماسك الوظيفي، وترسيخ بيئة عمل إيجابية ومُحفّزة تسهم في رفع مستويات السعادة والرضا الوظيفي.
وتابع: «تواصل شرطة دبي تطوير المبادرات والبرامج النوعية التي تُعزّز جودة الحياة وتدعم التوجهات الحكومية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً وسعادة، بما ينعكس إيجاباً على المجتمعين الداخلي والخارجي». 
وأكد الدكتور إيان جري، اختصاصي علم النفس الإكلينيكي والحاصل على درجة علمية في علم النفس الجنائي، أهمية مبادرة المسعف النفسي ودورها في تعزيز الدعم النفسي والوقاية المبكرة، مُبيناً أن برنامج المسعفين النفسيين يعد أحد المبادرات النوعية التي تعكس التزام شرطة دبي بتعزيز منظومة الصحة النفسية وجودة الحياة، من خلال إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تقديم الدعم النفسي الأوّلي ونشر الوعي بين الموظفين.
وكرّم اللواء صالح عبدالله مراد، المتميزين في دعم الصحة النفسية وجودة الحياة، حيث حصل الملازم ثان دنانير المهيري، من مركز شرطة القصيص، على المركز الأول في مجال المُسعف النفسي، فيما حلّت الخبيرة لينا محمد أميري، من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، في المركز الثاني، وحصل كلٌّ من: مها محمد أحمد ومزنة سعود البلوشي، من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، على المركز الثالث، وحصل الشيخ ملازم أول خليفة بن حشر، من الإدارة العامة للمنشآت والطوارئ، على المركز الرابع.

صالح مراد
القيادة العامة لشرطة دبي
دبي
الإمارات
شرطة دبي
جودة الحياة
الصحة النفسية
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