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علوم الدار

حالة الطقس في الإمارات حتى الجمعة

حالة الطقس في الإمارات حتى الجمعة
3 أغسطس 2026 10:16

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد بعض المناطق الشرقية والجنوبية للدولة من اليوم وحتى الجمعة تكوَّن السحب الركامية المحلية خاصةً في فترة ما بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطارٍ مختلفةِ الشدة وذلك نتيجةً لتقدُّم خط التقاء المداري ( ITCZ ) نحو الشمال، وامتداد منخفض جوي علوي من الشرق وامتداد منخفض سطحي من الجنوب مع تدفُّق الرطوبة من بحر عُمان وارتفاع درجات الحرارة وتأثير الجبال الشرقية.

 أما الرياح فستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

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المصدر: وام
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