الهيئة الوطنية للإعلام تتخذ إجراءات ضد شخصين خالفا معايير المحتوى الإعلامي

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخصين، بعد مخالفتهما أحكام قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، ومعايير المحتوى الإعلامي، من خلال بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن محتوى مسيئاً، خالف معايير احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة، وأساء إلى القيم السائدة في المجتمع.

وأضافت الهيئة، في منشور على منصة "إنستجرام"، أنها "قررت تعليق تصريح مُعلن، ممنوح لأحد المخالفين لمدة ثلاثة أشهر".

وأكدت الهيئة أنها "لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يستغل المنصات الرقمية لنشر محتوى يهدف إلى تحقيق المشاهدات أو زيادة التفاعل على حساب القيم المجتمعية، أو يثير الجدل بين أفراد المجتمع، أو يمس قيمه وثوابته وهويته الوطنية".