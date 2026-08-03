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علوم الدار

«دبي لرعاية النساء والأطفال» تعزّز جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر

«دبي لرعاية النساء والأطفال» تعزّز جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر
4 أغسطس 2026 01:51

 دبي (الاتحاد)

عزّزت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال جهودها الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات التوعوية والشراكات المجتمعية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف نشر الوعي بمخاطر هذه الجريمة، والتعريف بسبل الوقاية منها، وإبراز منظومة الحماية والرعاية التي توفّرها دولة الإمارات للضحايا، في إطار نهجها القائم على صون الكرامة الإنسانية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتكامل الجهود الوطنية لمواجهته.
وأكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن التوعية تشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة الاتجار بالبشر، وأن بناء مجتمع واعٍ وقادر على التعرف إلى مؤشرات هذه الجريمة والإبلاغ عنها يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الوقاية وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
 وأضافت أن المؤسسة تواصل، بالتعاون مع شركائها، تنفيذ مبادرات نوعية، وبرامج توعوية تسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.
ونظمت المؤسسة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، محاضرة افتراضية بعنوان «توعية الفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر»، قدمتها الاختصاصية النفسية أنيتا سونيل، واستعرضت خلالها مفهوم الاتجار بالبشر، وأبرز أنماطها ومؤشرات الاشتباه بها، والفئات الأكثر عرضة للاستغلال، إلى جانب حقوق الضحايا، وآليات الإبلاغ، والخدمات الوطنية التي توفرها دولة الإمارات للحماية والرعاية والتأهيل، بما يعزز قدرة المشاركين على التعرف إلى هذه الجريمة والتعامل معها وفق القنوات الرسمية استفاد منها ما يقارب 80 شخصاً.

«نتعهّد لأجلكم»

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نفذت المؤسسة مبادرة «نتعهّد لأجلكم» بالتعاون مع EFS Facilities، واستهدفت نحو 150 عاملة، حيث جرى توزيع مواد توعوية، تضمنت معلومات حول مفهوم الاتجار بالبشر، وصور الاستغلال، ومؤشرات الاشتباه، وسُبل الوقاية، إضافة إلى التعريف بجهات الدعم الرسمية وآليات طلب المساعدة، بما يعزّز وصول الرسائل التوعوية إلى الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، ويمكّنها من التعرف إلى حقوقها والخدمات المتاحة لها.

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