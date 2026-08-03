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علوم الدار

«ساند» تستعرض مستقبل أنظمة السلامة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

جلسة تخصصية تستعرض أحدث التقنيات والابتكارات في أنظمة السلامة (من المصدر)
4 أغسطس 2026 01:51

الشارقة (الاتحاد)

نظّمت شركة ساند لإدارة المرافق جلسةً تخصّصية بعنوان «الارتقاء بمستقبل السلامة من خلال ابتكارات الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز تبنّي الحلول الذكية والارتقاء بمنظومات السلامة والأمن وفق أحدث الممارسات العالمية.
وجمعت الجلسة نخبةً من الخبراء والمتخصّصين، بحضور عددٍ من الرؤساء التنفيذيين من الشركات التابعة للشارقة لإدارة الأصول، إلى جانب مسؤولين وممثلين من القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني، لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات التي تسهم في تعزيز سلامة المنشآت والمراقبة البيئية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتناولت الجلسة عدداً من المحاور المتخصصة، من أبرزها الجيل الجديد من أنظمة إنذار الحريق، وتقنيات الكشف الذكي عن الحرائق، وأنظمة التحقق المرئي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومحطات المراقبة الذكية، وخدمات تشغيل وإدارة الطائرات من دون طيار، إلى جانب الحلول الذكية المساندة للمشغّلين في رفع كفاءة الاستجابة وإدارة العمليات.

تطوير

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وقال المهندس حامد الزرعوني، المدير العام لساند لإدارة المرافق: «يشهد قطاع السلامة وإدارة المرافق تحوّلاً نوعياً بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تُمثل ركيزةً أساسيةً في تطوير أنظمة الوقاية وتعزيز الجاهزية للاستجابة للحالات الطارئة. وفي ساند، نؤمن بأن الاستثمار في الابتكار وتبادل المعرفة يشكّلان أساساً لتطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة، بما يواكب رؤية إمارة الشارقة في بناء مدن ذكية وآمنة».

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