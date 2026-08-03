335 طالباً وطالبة يشاركون في «صيفي الإمارات العلمي»

دبي (الاتحاد)



اختتم نادي الإمارات العلمي، التابع لندوة الثقافة والعلوم، أمس الأول، فعاليات برنامجه الصيفي لعام 2026، في حفلٍ احتفى بمخرجات شهرٍ كامل من التدريب والابتكار، بحضور الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، والدكتور صلاح القاسم، المدير الإداري لندوة الثقافة والعلوم، وأعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من الشخصيات المجتمعية والتربوية، وجمع غفير من أولياء الأمور.

واستُهل الحفل بافتتاح المعرض العلمي المصاحب، الذي عرض حصيلة أعمال الطلبة ومشروعاتهم التطبيقية في مجالات متعددة، بما عكس المستوى العلمي والمهاري الذي اكتسبه المشاركون خلال البرنامج.

وشهد البرنامج الصيفي لهذا العام مشاركة 335 طالباً وطالبة، منهم 182 طالباً و153 طالبة، خلال الفترة من 5 يوليو إلى 2 أغسطس 2026، على مدى أربعة أسابيع، بواقع أسبوعين للبنين وأسبوعين للبنات، ضمن برنامج تدريبي حضوري متكامل جمع بين التأهيل النظري والتطبيق العملي، في إطار رؤية النادي الرامية إلى إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل ويواكب التحولات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وقدّم النادي خلال البرنامج 20 ورشة علمية متخصّصة، 200 محاضرة تدريبية، بإشراف 10 مدربين متخصّصين، وبمساندة خمسة مساعدين ومتطوعين اثنين، ضمن منظومة تدريبية ركّزت على تنمية مهارات التفكير العلمي والابتكار والعمل الجماعي، وتحفيز الطلبة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تطبيقية قابلة للتطوير.

وأكد الدكتور عيسى البستكي، في كلمته خلال الحفل، أن البرنامج الصيفي يجسّد التزام النادي بترجمة رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان، باعتباره الثروة الوطنية الحقيقية والمحرك الرئيس لمسيرة التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.