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«أبوظبي للصقارين» يستعرض برامجه في «الصيد والفروسية»

«أبوظبي للصقارين» يستعرض برامجه في «الصيد والفروسية»
4 أغسطس 2026 01:52

أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي للصقارين، مشاركته في النُّسخة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 6 سبتمبر المقبل في مركز «أدنيك» أبوظبي.
وأكد أن المشاركة هذا العام بجناحٍ متكامل يجمع بين الإعلان عن أجندة مسابقات الصيد بالصقور للموسم 2026-2027، من مطلع نوفمبر المقبل حتى نهاية يناير2027، وتقديم تجربة تفاعلية مطوّرة تستهدف جميع فئات المجتمع: الناشئة، وأصحاب الهمم، وكبار الصقارة، والمرأة الإماراتية.
وقال سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، العضو المنتدب لمجلس إدارة النادي، إن المعرض يمثّل المنصة الأبرز في الدولة  في ترسيخ الإرث والهوية الوطنية، والاحتفاء بالتراث الثقافي الإماراتي والعربي والحفاظ عليه، وغرسه في نفوس الأجيال القادمة، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، مشيراً إلى حرص النادي على المشاركة في النُّسخة الجديدة بمنصة متكاملة توفّر تجارب تفاعلية للزوّار، وتُشجِّع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الصيد بالصقور. 
وأوضح أن نادي أبوظبي للصقارين حقق على مدار أكثر من 10 سنوات، قفزات نوعية في حماية تراث الإمارات، وتواصل الأجيال، والارتقاء برياضة صيد الصقور، من خلال الخطط الاستراتيجية، والبرامج المتطورة، والمبادرات الرائدة، وفق أهداف استراتيجية، وتشجيع أفراد المجتمع عليها، وبناء قاعدة صلبة من الممارسين، خصوصاً في الفئات السنية، والوصول إلى المدارس، والمشاركة في الفعاليات المجتمعية، لنشر أهداف النادي، وتعميق القيم التراثية، انطلاقاً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه».

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