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علوم الدار

سيف بن زايد: الإمارات تقود عملية "الدرع الأخضر 2026" لمكافحة الجرائم البيئية في حوض الأمازون

سيف بن زايد
4 أغسطس 2026 09:05

أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برؤية  القيادة الرشيدة، التي جعلت من العمل الدولي المشترك ركيزةً لمواجهة التحديات العابرة للحدود.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على منصة "إكس": "امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من العمل الدولي المشترك ركيزةً لمواجهة التحديات العابرة للحدود، واصلت دولة الإمارات جهودها العالمية لحماية البيئة عبر المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ  (I2LEC) التي أطلقتها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) عام 2023".
وأضاف سموه: "واستجابةً للحاجة الدولية المتنامية إلى تنسيق جهود أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية، قادت الإمارات عملية "الدرع الأخضر 2026" التي انطلقت في يوليو بالتعاون مع كولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا والبرازيل، ضمن واحدة من أكبر العمليات الأمنية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في حوض الأمازون".
وأكد سموه:"أسفرت العملية خلال 17 يوماً عن تنفيذ 1045 عملية ميدانية وتوقيف 839 متهماً ومصادرة مواد ومعدات وموجودات مرتبطة بالجرائم البيئية تجاوزت قيمتها 280 مليون دولار، في إنجازٍ يؤكد قدرة الإمارات على تحويل الشراكات الدولية إلى عمليات نوعية ذات أثر فاعل ملموس، وبناء نموذجٍ عالمي أكثر فاعلية في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
البيئة
الأمازون
سيف بن زايد
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