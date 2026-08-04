"شخبوط الطبية" توسع الجراحة الروبوتية بإدخال نظامين متقدمين

وسعت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى المنشآت الطبية التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، نطاق خدماتها في الجراحة الروبوتية بإدخال نظامين روبوتيين متقدمين لإجراء عمليات استبدال مفصلي الركبة والورك، في خطوة تعزز الوصول إلى رعاية متقدمة في جراحة العظام بدولة الإمارات، وترسخ مكانة المدينة مركزاً رائداً للجراحة الروبوتية والرعاية الصحية القائمة على الدقة.

وتتيح المنظومتان الروبوتيتان الجديدتان تطبيق نهج علاجي مخصص في جراحات استبدال المفاصل، بما يمكّن الجراحين من تصميم الإجراءات وفق الاحتياجات التشريحية والوظيفية لكل مريض، مع تعزيز دقة الجراحة وموضع الغرسات.

وترتبط جراحات استبدال المفاصل بمساعدة الروبوت بانخفاض معدل النزيف أثناء العملية، وتحسين محاذاة المفصل الصناعي، وزيادة دقة تثبيته، إلى جانب تسريع فترة التعافي وإعادة التأهيل، بما يساعد المرضى على استعادة قدرتهم على الحركة خلال فترة زمنية أقصر.

وقال الدكتور عبدالقادر المصعبي، الرئيس الطبي التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، إن التوسع في تطبيق الجراحة بمساعدة الروبوت عبر تخصصات متعددة، إلى جانب الاستثمار في التقنيات المتقدمة والخبرات السريرية، يسهم في تحقيق دقة أكبر ونتائج علاجية أفضل، وتعزيز خدمات جراحة العظام، وتوفير خيارات جراحية متقدمة للمرضى بالقرب منهم.

وأكد الدكتور جوزيف السوسو، استشاري ورئيس قسم جراحة العظام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن التقنيات الروبوتية تتيح التخطيط الدقيق لعملية استبدال المفصل وتحديد موضع المفصل الصناعي بما يتوافق مع البنية التشريحية والاحتياجات الوظيفية لكل مريض، مشيراً إلى أن النجاح لا يقتصر على استبدال المفصل، بل يشمل تمكين المرضى من استعادة الحركة وتخفيف الألم والعودة إلى حياتهم اليومية بثقة واستقلالية أكبر.

وأوضح أن الجراحة بمساعدة الروبوت تتيح تثبيت مفصل الورك الصناعي بدرجة عالية من الدقة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراء الجراحي، وتقليل فقدان الدم، واختصار زمن الجراحة وفترة الإقامة في المستشفى، فضلاً عن تحسين العمر الافتراضي للمفصل الصناعي، وتحقيق نتائج علاجية أفضل على المدى الطويل، بما في ذلك استعادة الوظيفة الحركية بالشكل الأمثل.

وفي إطار توسيع خدمات برنامج الجراحة الروبوتية، أجرت المدينة أيضاً عملية استبدال لمفصل الورك بمساعدة الروبوت، حيث تمكن الفريق الجراحي من تحديد موضع المفصل الصناعي ومحاذاته بدقة عالية بما يتوافق مع البنية التشريحية للمريض، الأمر الذي يدعم تحسين الحركة والتعافي والأداء الوظيفي على المدى الطويل بعد الجراحة.



