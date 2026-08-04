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علوم الدار

"الاتصال الحكومي" تبحث عن أفضل التجارب الإبداعية في الاتصال الموجه للأطفال واليافعين

"الاتصال الحكومي" تبحث عن أفضل التجارب الإبداعية في الاتصال الموجه للأطفال واليافعين
4 أغسطس 2026 14:52

تبحث جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي ينظّمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن أفضل التجارب الإبداعية في الاتصال الموجه للأطفال واليافعين لتكريمها ضمن دورتها الثالثة عشرة التي تواصل استقبال طلبات الترشّح عبر الموقع الإلكتروني: https://gca.sgmb.ae.

وتستهدف فئة "الإبداع في الاتصال الموجّه للأطفال واليافعين"، الجهات الحكومية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص أو الجهات المنتجة للمحتوى الموجّه للأطفال واليافعين.

وتتيح الجائزة تنافس المبادرات أو الحملات أو المشاريع الاتصالية التي قدمت عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتقنيات الرقمية، والأدوات التفاعلية، محتوى ملهم وآمن يعزز التعلّم، وينمّي مهارات التفكير والإبداع، ويشجّع الأطفال واليافعين على المشاركة المجتمعية.

ويعدّ الاستثمار في الأطفال واليافعين ركيزةً أساسية لبناء المستقبل، وضمان تحقيق التنمية المستدامة والمكتسبات طويلة الأجل، فيما يشكّل المحتوى الاتصالي الهادف أحد أهم الأدوات لبناء الوعي، وترسيخ القيّم، وتنمية الإبداع لدى الأجيال الجديدة.

وتحرص جائزة الشارقة للاتصال الحكومي على تكريم المبادرات التي تقدم نماذج مبتكرة في مخاطبة الأطفال واليافعين، وتشجّع على إنتاج محتوى نوعي يجمع بين البعد التربوي والتأثير الاتصالي بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً، وقادر على التفاعل الإيجابي مع مجتمعه، والمساهمة في صناعة مستقبله.

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وتشمل المشاركات المؤهلة للتنافس البرامج التلفزيونية والإذاعية والوثائقية، والقصص والكتب والمجلات، والتطبيقات والألعاب التعليمية الرقمية، والحملات الاتصالية عبر المنصات الرقمية، إضافة إلى المشاريع الإعلامية والتعليمية التي توظّف السرد البصري أو التفاعلي لتقديم المعرفة بأساليب مبتكرة تراعي خصائص الأطفال واليافعين، وتسهم في تطوير قدراتهم الإبداعية والمعرفية.

ويتطلب ملف الترشح لهذه الفئة تقديم عرض مختصر وواضح ومتكامل للمبادرة أو المشروع أو الحملة أو الممارسة الاتصالية المرشّحة للجائزة وأبرز النتائج المتحققة.

كما يمكن تعزيز الملف بالعناوين الفرعية، والفقرات، والصور التوضيحية والرسوم المعلوماتية ومقاطع الفيديو وغيرها من المرفقات التي تدعم محتوى المشاركة مع مراعاة ارتباطها بمعايير الفئة، واستيفائها للمواصفات المطلوبة.

وتضم الجائزة التي تستقبل الطلبات حتى 31 أغسطس الجاري 23 فئة موزعة على خمسة قطاعات رئيسية، تستهدف جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، والجوائز الفردية، وجوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي، وجوائز لجنة التحكيم، وجوائز الشركاء، بما يعكس اتساع مجالات الاتصال وتنوّع الممارسات التي تستعرض بها.
 

المصدر: وام
حكومة الشارقة
الشارقة
جائزة الشارقة للاتصال الحكومي
الأطفال
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