أحوال الطقس غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون السحب الركامية بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، يصاحبها سقوط أمطار.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار، حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:20، والمد الثاني عند الساعة 05:11، والجزر الأول عند الساعة 10:23، والجزر الثاني عند الساعة 23:46.

وبحر عمان خفيف الموج أيضاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:21، والمد الثاني عند الساعة 03:17، والجزر الأول عند الساعة 20:36، والجزر الثاني عند الساعة 08:03.