الأربعاء 5 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تدوير»: توسيع نطاق الخدمات في «مزارعنا مستدامة»

تعزيز الممارسات السليمة لإدارة النفايات (من المصدر)
5 أغسطس 2026 01:07

أبوظبي (وام)

أطلقت مجموعة تدوير النُّسخة الثانية من مبادرة «مزارعنا مستدامة»، في إطار التزامها بدعم الزراعة المستدامة، وتعزيز الممارسات السليمة لإدارة النفايات، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين والمجتمعات الزراعية في إمارة أبوظبي.
وبناءً على ما تحقق خلال النُّسخة الأولى، توسّع المبادرة نطاق أنشطتها هذا العام لتشمل شريحة أوسع من أصحاب المَزارع والعزب والعاملين فيها في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.
وتُنفذ المبادرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة البيئة - أبوظبي، وشركة سلال، ومنصة تم، بما يعكس التزاماً مشتركاً لحماية البيئة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ الممارسات المستدامة في القطاع الزراعي على مستوى الإمارة.
وتستمر المبادرة حتى سبتمبر 2026، من خلال برنامج متكامل يجمع بين الأنشطة الميدانية ومنصّات تبادل المعرفة، بهدف تشجيع أصحاب المزارع والعزب والعاملين فيها على تبنِّي ممارسات مسؤولة في إدارة النفايات.
وتشمل المبادرة زيارات ميدانية، جلسات توعوية، وغيرها.
 وقال عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتوعية في «تدوير»: إن الزراعة المستدامة تنطلق من ممارسات بيئية مسؤولة، فحماية الموارد الطبيعية لا تتحقق بالتوعية وحدها، بل تتطلب تواصلاً مستمراً، وشراكات فاعلة، ومعرفة عملية تمكّن أصحاب المزارع والعزب والعاملين فيها من تبنِّي ممارسات مستدامة في أعمالهم اليومية.

أخبار ذات صلة
«الوثبة للرطب» يتوّج الفائزين بـ «أكبر عذج»
«الزراعي الوطني» يناقش تحسين جودة المنتجات الوطنية
أبوظبي
مجموعة تدوير
العين
الزراعة
الظفرة
تدوير
النفايات
آخر الأخبار
عبدالله بالعلاء متحدثاً خلال ندوة بمناسبة الذكرى الـ 50 لليوم الوطني للمياه وأسبوع المياه في اليابان (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: آثار تغير المناخ تظهر في التحديات المرتبطة بالمياه
5 أغسطس 2026
مبانٍ مدمرة في قرية لبنانية على طول الحدود الإسرائيلية مع لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتراجع عن موقفها بشأن ترسيم الحدود البرية مع لبنان
5 أغسطس 2026
الصواريخ المضبوطة (من المصدر)
الأخبار العالمية
لبنان يعلن ضبط صواريخ «غراد» مهربة من سوريا
5 أغسطس 2026
مآو مؤقتة لنازحين سودانيين في دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الخماسية» تكثف مشاوراتها لدفع العملية السياسية في السودان
5 أغسطس 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: اتفاق مرتقب مع إيران لفتح «هرمز»
5 أغسطس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©