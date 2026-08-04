«تدوير»: توسيع نطاق الخدمات في «مزارعنا مستدامة»

أبوظبي (وام)



أطلقت مجموعة تدوير النُّسخة الثانية من مبادرة «مزارعنا مستدامة»، في إطار التزامها بدعم الزراعة المستدامة، وتعزيز الممارسات السليمة لإدارة النفايات، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين والمجتمعات الزراعية في إمارة أبوظبي.

وبناءً على ما تحقق خلال النُّسخة الأولى، توسّع المبادرة نطاق أنشطتها هذا العام لتشمل شريحة أوسع من أصحاب المَزارع والعزب والعاملين فيها في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

وتُنفذ المبادرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة البيئة - أبوظبي، وشركة سلال، ومنصة تم، بما يعكس التزاماً مشتركاً لحماية البيئة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ الممارسات المستدامة في القطاع الزراعي على مستوى الإمارة.

وتستمر المبادرة حتى سبتمبر 2026، من خلال برنامج متكامل يجمع بين الأنشطة الميدانية ومنصّات تبادل المعرفة، بهدف تشجيع أصحاب المزارع والعزب والعاملين فيها على تبنِّي ممارسات مسؤولة في إدارة النفايات.

وتشمل المبادرة زيارات ميدانية، جلسات توعوية، وغيرها.

وقال عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتوعية في «تدوير»: إن الزراعة المستدامة تنطلق من ممارسات بيئية مسؤولة، فحماية الموارد الطبيعية لا تتحقق بالتوعية وحدها، بل تتطلب تواصلاً مستمراً، وشراكات فاعلة، ومعرفة عملية تمكّن أصحاب المزارع والعزب والعاملين فيها من تبنِّي ممارسات مستدامة في أعمالهم اليومية.