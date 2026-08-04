الأربعاء 5 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الزراعي الوطني» يناقش تحسين جودة المنتجات الوطنية

المشاركون في الورشة (من المصدر)
5 أغسطس 2026 01:07

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظّم المركز الزراعي الوطني ورشة تفاعلية جمعت مزارعين من مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، ضمن سلسلة لقاءاته الدورية الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين، وتعريفهم بخدمات المركز ومبادراته، والاستماع إلى احتياجاتهم وتحدياتهم ومقترحاتهم.
وتأتي الورشة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المزارعين وترسيخ دورهم في تطوير القطاع الزراعي، بوصفه ركيزة أساسية للأمن الغذائي، وتجسيداً لمستهدفات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات».

وجسّدت الورشة نهج المركز القائم على إشراك المزارعين في تصميم الحلول والخدمات التي تستجيب لاحتياجات الميدان الزراعي، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة. كما أتاحت منصّة للحوار المباشر وتبادل الرؤى بشأن سبل رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات الوطنية، وتعزيز استدامة الزراعة.
وارتكز اللقاء على ثلاثة محاور رئيسة، شملت الاستماع إلى المزارعين باعتبارهم أساس تطوير القطاع، وتعريفهم بالمبادرات والمشاريع التي تُسهم في تحويل مزارعهم إلى مزارع ذكية مناخياً تتبنّى الحلول والتقنيات الحديثة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب تعزيز مشاركتهم في تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي.
وركّزت الورشة على مشروع المراكز المتكاملة لخدمات المزارعين، الذي يوفر للمزارعين منظومة مترابطة من الخدمات تشمل الإرشاد الزراعي، وتوفير مدخلات الإنتاج، وربط المحاصيل بعمليات التعبئة، والتغليف، والتسويق، والتوزيع.
ويُسهم المشروع في تحسين كفاءة العمليات الزراعية، وتطوير سلاسل القيمة، ورفع تنافسية المنتج الوطني، وتوسيع فرص وصوله إلى الأسواق، من خلال مراكز موزّعة على مواقع جغرافية مختلفة في الإمارات، بما يقرّب الخدمات الفنية والتشغيلية والتسويقية من المزارعين.
ويُنفَّذ مشروع مركز«الحمرانية» في إمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع شركة «سلال»، في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين وتطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية الوطنية. وقدّمت شركة «سلال»عرضاً تقديمياً استعرضت فيه آلية التسجيل وتسويق المنتجات الزراعية عبر مركز «الحمرانية»، وأجابت عن استفسارات المزارعين المتعلقة بعمليات التسويق والأسعار والدفعات.
كما استعرضت الورشة برنامج الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية (UAE G.A.P.)، الذي يمكّن المزارعين من تطبيق أفضل الممارسات وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يحسّن جودة المنتجات الزراعية وسلامتها، ويرفع كفاءة الإنتاج، ويرشّد استخدام الموارد الطبيعية.
ويُنفَّذ البرنامج بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ضمن تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى توسيع نطاق تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية، ورفع جودة المنتج الإماراتي وقدرته على المنافسة.
وقدّم المركز، خلال الورشة، شرحاً عملياً لخطوات التسجيل في البرنامج، بدءاً من آلية الانضمام والبيانات والوثائق المطلوبة، وصولاً إلى متطلبات تطبيق الممارسات المعتمدة والاستعداد للتقييم الميداني والحصول على الشهادة.
كما أتاح للمزارعين التواصل مع المختصين، وطرح استفساراتهم، والتعرف إلى الخدمات المتاحة خلال مراحل التسجيل والتأهيل والتقييم. وقد لقي البرنامج، خلال الورشة، ترحيباً من المزارعين، حيث وقّع عدد منهم النُّسخة الأولى من عقود التسجيل للحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية.
وقال سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني: «نؤمن بأن المُزارع هو شريكنا الأول في المنظومة الزراعية، وصاحب دور محوري في تطوير المبادرات والمشاريع التحولية بالتعاون مع مختلف الجهات. ومن هذا المنطلق، نحرص على الاستماع إلى احتياجات المزارعين وإشراكهم في صياغة الحلول والخدمات التي تساعدهم على تطوير مزارعهم وتعزيز استدامتها».
وأضاف: أن برنامج الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية يحوّل المعايير المعتمدة إلى إطار تطبيقي قابل للقياس والتقييم، بما يعزّز سلامة الغذاء، ويحسّن إدارة المزارع والاستخدام المسؤول للمياه والمدخلات الزراعية، ويطوّر عمليات التوثيق والتتبع، ويرفع تنافسية المنتجات الإماراتية.

ركيزة أساسية

أخبار ذات صلة
«تدوير»: توسيع نطاق الخدمات في «مزارعنا مستدامة»
200 طالب يتخرجون في «أصدقاء الشرطة الصيفي»

قال سلطان الشامسي: «يُعد البرنامج ركيزة أساسية في الانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الذكية، من خلال توظيف البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات الزراعية وتحسين الإنتاج، وبناء منظومة متكاملة تقوم على الاستخدام الدقيق للموارد وتعزيز التحسين المستمر».
وشهدت الورشة نقاشات تفاعلية تناولت التحديات المرتبطة بالإنتاج والخدمات والتسويق، إلى جانب الإجابة عن استفسارات المزارعين بشأن آليّات الاستفادة من مبادرات المركز وبرامجه.

المركز الزراعي الوطني
الزراعة
رأس الخيمة
القطاع الزراعي
آخر الأخبار
عبدالله بالعلاء متحدثاً خلال ندوة بمناسبة الذكرى الـ 50 لليوم الوطني للمياه وأسبوع المياه في اليابان (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: آثار تغير المناخ تظهر في التحديات المرتبطة بالمياه
5 أغسطس 2026
مبانٍ مدمرة في قرية لبنانية على طول الحدود الإسرائيلية مع لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتراجع عن موقفها بشأن ترسيم الحدود البرية مع لبنان
5 أغسطس 2026
الصواريخ المضبوطة (من المصدر)
الأخبار العالمية
لبنان يعلن ضبط صواريخ «غراد» مهربة من سوريا
5 أغسطس 2026
مآو مؤقتة لنازحين سودانيين في دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الخماسية» تكثف مشاوراتها لدفع العملية السياسية في السودان
5 أغسطس 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: اتفاق مرتقب مع إيران لفتح «هرمز»
5 أغسطس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©