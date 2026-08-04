الأربعاء 5 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس «الوطنية لتنمية الطفولة» بالإنابة لـ «الاتحاد»:  رفد سوق العمل بكفاءات نوعية وتوظيف 82.5 % من الخريجين

جانب من تخريج الملتحقين بالأكاديمية (الصور من المصدر)
5 أغسطس 2026 01:07

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة، أن برنامج الدبلوم المهني المُعتمد في تنمية الطفولة يشكّل نموذجاً تعليمياً متقدماً يواكب التحولات المتسارعة في قطاع رعاية الطفل، ويعزّز جاهزية الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال الحيوي، انسجاماً مع الأولويات الوطنية التي تضع الطفل في صدارة الاهتمام.

وأوضحت أن البرنامج صُمم بصورة مكثّفة ليعادل برامج الدبلوم الممتدة لثلاث سنوات، حيث يمتد على مدار 18 شهراً، ويضم 25 وحدة مهارية ومعرفية وتطبيقية، تغطي محاور أساسية تشمل نمو الطفل وسلوكه ورفاهيته، إضافة إلى العمل مع الأسرة وتعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية. ويتميّز البرنامج بمرونته واعتماده من المركز الوطني للمؤهلات، فضلاً عن تقديمه ضمن منحة دراسية متكاملة تشمل مكافأة شهرية وتأميناً صحياً وإقامة دراسية.

أخبار ذات صلة
%73.9 نسبة إشغال المرأة لوظائف التعليم الخاص
«الموارد البشرية»: 2.2% نمو في أعداد القوى العاملة خلال النصف الأول من 2026

وفيما يتعلق بمؤشرات التوظيف، كشفت الكعبي أن الأكاديمية نجحت في تخريج 191 طالباً وطالبة من الدفعتين الأولى والثانية، حيث حصل 82.5% منهم على فرص وظيفية في مؤسسات حكومية وخاصة متخصصة في تنمية الطفولة، بما يعكس مواءمة مخرجات البرنامج مع احتياجات سوق العمل. 
وأشارت إلى أن الخريجين يشغلون أدواراً مؤثرة في قطاعات التعليم والرعاية الاجتماعية، مع توجّه لتوسيع فرص التوظيف لتشمل القطاعين الصحي والسياحي.
وقالت ميرا الكعبي: إن الشراكات مع الجهات المختلفة تمثل ركيزة أساسية في تصميم البرنامج، إذ تتيح للطلبة التدريب الميداني في بيئات عمل حقيقية بعد استكمال المرحلة النظرية، ما يعزّز من مهاراتهم التطبيقية ويؤهلهم للاندماج السريع في سوق العمل. كما تسهم هذه الشراكات في بناء شبكة علاقات مهنية مبكرة، وتمكين المؤسسات من استقطاب الكفاءات الواعدة.

آليات دقيقة لاختيار المرشحين

فيما يخص معايير القبول، أشارت ميرا الكعبي إلى أن الأكاديمية تعتمد آليات دقيقة لاختيار المرشحين، في ظل الإقبال الكبير على البرنامج، حيث استقبل أكثر من 22.500 طلب خلال ثلاث سنوات، تم قبول 304 متقدمين فقط، بنسبة 1.35%، ما يعكس مستوى عالياً من التنافسية والحرص على استقطاب أصحاب الشغف الحقيقي للعمل مع الأطفال.
وأكدت أن الأكاديمية ماضية في تطوير البرنامج وتوسيع نطاقه بما يلبّي الطلب المتزايد على الكفاءات المتخصصة، مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية. 

الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة
ميرا الكعبي
الدبلوم المهني
رعاية الطفل
سوق العمل
تنمية الطفولة المبكرة
آخر الأخبار
عبدالله بالعلاء متحدثاً خلال ندوة بمناسبة الذكرى الـ 50 لليوم الوطني للمياه وأسبوع المياه في اليابان (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: آثار تغير المناخ تظهر في التحديات المرتبطة بالمياه
5 أغسطس 2026
مبانٍ مدمرة في قرية لبنانية على طول الحدود الإسرائيلية مع لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتراجع عن موقفها بشأن ترسيم الحدود البرية مع لبنان
5 أغسطس 2026
الصواريخ المضبوطة (من المصدر)
الأخبار العالمية
لبنان يعلن ضبط صواريخ «غراد» مهربة من سوريا
5 أغسطس 2026
مآو مؤقتة لنازحين سودانيين في دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الخماسية» تكثف مشاوراتها لدفع العملية السياسية في السودان
5 أغسطس 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: اتفاق مرتقب مع إيران لفتح «هرمز»
5 أغسطس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©