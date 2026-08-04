اعتماد دولي لـ «عقابية دبي» من منظمة الإصلاح الأميركية «ACA»

دبي (الاتحاد)



حصلت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، على شهادة الاعتماد الدولية من منظمة الإصلاح الأميركية «ACA»، أكبر وأقدم مُنظمة عالمية تخص المؤسسات العقابية، وتأسّست عام 1870م، وذلك لاستيفائها كافة المعايير الدولية المُتعلقة بحقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية بنسبة 100%، واجتيازها للتقييم الشامل باستحقاق.

وباجتياز كافة مراحل التقييم بنجاح، حصلت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي على جائزة النسر العالمية «Global Eagle Award» من منظمة الإصلاح الأميركية لتصبح بذلك الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً بالفوز بهذه الجائزة، نتيجة حصول سجن الجنح والمخالفات على أول شهادة اعتماد بنسبة امتثال للمعاير 100%، وتجديد المنظمة لشهادة الاعتماد الدولية لكل من السجن المركزي وسجن النساء بعد حصولهما على امتثال للمعايير بنسبة 100%.



بداية الرحلة

كانت بداية رحلة الاعتماد الدولي للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي عام 2020 بحصول السجن المركزي على أول شهادة اعتماد بنسبة امتثال بلغت 100% من منظمة الإصلاح الأميركية «ACA»، وكانت في ذلك الوقت تُصنّف الخامسة على مستوى العالم. وفي عام 2023، حصل السجن المركزي على تجديد شهادة الاعتماد بنسبة امتثال 100%، فيما حصل سجن النساء في العام ذاته على أول شهادة اعتماد بنسبة امتثال 100%، ليصبح أول سجن نساء على مستوى العالم ينال اعتماد المنظمة الأميركية للمؤسسات العقابية.



حقوق الإنسان

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على مواكبة توجيهات واستراتيجية الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن شرطة دبي تطبق أعلى المعايير في المؤسسات العقابية والإصلاحية التي تكفل حقوق النزلاء والنزيلات وتتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات بالدولة، مثمناً جهود العاملين وفرق العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي في تحقيق هذا الإنجاز.