«الوثبة للرطب» يتوّج الفائزين بـ «أكبر عذج»

أبوظبي (الاتحاد)



استقبل «الوثبة للرطب» بدورته الأولى أمس الأول (الاثنين)، 300 كيلوجرام من الرطب في يومه الأول ضمن مسابقة «خرايف البيت»، قدمها 50 مشاركاً في 100 مخرافة.

فيما استقبلت مسابقتا المانجو المحلي والمنوع 140 كيلوجراماً من المانجو، قدمها 28 مشاركاً في 28 مخرافة، بواقع 55 كيلوجراماً من 11 مشاركاً في المانجو المحلي، و85 كيلوجراماً من 17 مشاركاً في المانجو المنوع.

وبلغ إجمالي مشاركات اليوم الأول 78 مشاركاً، قدموا 440 كيلوجراماً من الرطب والمانجو ضمن 128 مخرافة.

واستقبل المهرجان، صباح أمس، مشاركات مسابقات الخلاص للشوط المفتوح، وخلاص مزارع منطقة أبوظبي، و«نخبة أبوظبي للرطب»، والتين الأحمر والأصفر، على أن تُعلن نتائجها مساء اليوم الأربعاء.





وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت أمس الفائزين في مسابقة «أكبر عذج»، التي خصصت لها 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 234 ألف درهم، منها 50 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، و40 ألفاً للثاني، و30 ألفاً للثالث.

وتوّج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المسابقة، التي أسفرت نتائجها عن فوز موزة محمد عفصان المزروعي بالمركز الأول بعذج بلغ وزنه 86.600 كيلوجرام، فيما حل عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي في المركز الثاني بوزن 83.500 كيلوجرام، وجاء صلهام حرموص سعيد المزروعي في المركز الثالث بوزن 82.300 كيلوجرام.





ويواصل «الوثبة للرطب»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث فعالياته حتى 9 أغسطس الجاري ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة بأبوظبي، ويستقبل زواره يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً.

ويقدم المهرجان برنامجاً يشمل مسابقات الرطب والفواكه، وسوق الرطب، إلى جانب أنشطة مخيم «مقيظنا» في سنع المجالس والقهوة الإماراتية، والحرف التقليدية، والمطبخ الإماراتي، والفنون الأدائية، والألعاب الشعبية، والتجارب الرقمية التراثية، بما يسهم في التعريف بالتراث الإماراتي، ونقل معارفه ومهاراته إلى الأجيال الجديدة.