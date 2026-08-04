«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع الهيكل التنظيمي العام لـ«الموارد البشرية»

الشارقة (وام)



ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس «الثلاثاء»، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية التي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى إمارة الشارقة، وتنعكس على استقرار المجتمع وتوفير الحياة الكريمة ورفاهية العيش للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة الموارد البشرية.

واطلع المجلس على تقرير حول تنظيم المشاريع المنزلية «رخصة اعتماد» التي تعد إحدى الركائز التي تسهم في تنمية دخل الأسر.