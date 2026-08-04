الأربعاء 5 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون أكاديمي بين «برجيل للأورام» و«ستريتش» الأميركية

عقب توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
5 أغسطس 2026 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع معهد برجيل للأورام في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، مذكرة تفاهم مع كلية «ستريتش» للطب، التابعة لجامعة لويولا في شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية، بهدف تعزيز التعليم والتدريب الطبي، والتعاون الأكاديمي، والأبحاث العلمية المشتركة، مع التركيز في المرحلة الأولى على مجال الأورام.
وسيتولى تنسيق وتنفيذ برنامج التدريب الطبي الذي تنص عليه الاتفاقية، أكاديمية برجيل للتدريب، وهي الجهة المعنية بالتعليم الطبي والتطوير المهني في شركة برجيل القابضة.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتمكّن طلبة كلية «ستريتش للطب من الالتحاق ببرامج التدريب الطبي (Clinical Electives)، تحت إشراف مختصين في المستشفيات والمنشآت التخصصية التابعة لبرجيل القابضة في دولة الإمارات.
سيحصل الطلبة على فرصة للاطّلاع على مجموعة واسعة من التخصصات الطبية والجراحية، مع التعلّم ضمن نظام رعاية صحية يخدم شريحة متنوعة من المرضى.
وقال البروفيسور حميد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام: «تعزز هذه الاتفاقية العلاقة الأكاديمية التي تأسّست بين معهد برجيل للأورام ومركز الكاردينال برناردين للسرطان، وتوفر فرصاً لتطوير التعليم والبحث العلمي في مجال الأورام، كما تتيح للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في المؤسستين الاستفادة من تبادل المعرفة والخبرات السريرية». 

تنسيق البرامج

أخبار ذات صلة
إسرائيل تتراجع عن موقفها بشأن ترسيم الحدود البرية مع لبنان
واشنطن: اتفاق مرتقب مع إيران لفتح «هرمز»

تتولى أكاديمية برجيل للتدريب تنسيق برامج التعليم السريري لطلبة مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، إضافة إلى برامج التطوير المهني في مختلف منشآت برجيل القابضة، وتشمل برامجها التدريب بالملاحظة (Observerships)، والتدريب الطبي (Clinical Clerkships)، وبرامج الامتياز الطبي وامتياز طب الأسنان، وبرامج الإقامة والزمالة، وبرامج العودة إلى الممارسة الطبية، إلى جانب التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني.
وقالت الدكتورة تيريزا نغوين، مديرة مركز الصحة المجتمعية والعالمية وأستاذة طب الطوارئ في كلية ستريتش للطب: «ستمنح هذه الاتفاقية لطلبتنا فرصة للتعلم في بيئة رعاية صحية مختلفة».

معهد برجيل للأورام
مدينة برجيل الطبية
أبوظبي
الولايات المتحدة
شيكاغو
آخر الأخبار
عبدالله بالعلاء متحدثاً خلال ندوة بمناسبة الذكرى الـ 50 لليوم الوطني للمياه وأسبوع المياه في اليابان (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: آثار تغير المناخ تظهر في التحديات المرتبطة بالمياه
5 أغسطس 2026
مبانٍ مدمرة في قرية لبنانية على طول الحدود الإسرائيلية مع لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتراجع عن موقفها بشأن ترسيم الحدود البرية مع لبنان
5 أغسطس 2026
الصواريخ المضبوطة (من المصدر)
الأخبار العالمية
لبنان يعلن ضبط صواريخ «غراد» مهربة من سوريا
5 أغسطس 2026
مآو مؤقتة لنازحين سودانيين في دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الخماسية» تكثف مشاوراتها لدفع العملية السياسية في السودان
5 أغسطس 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: اتفاق مرتقب مع إيران لفتح «هرمز»
5 أغسطس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©