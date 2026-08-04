الأربعاء 5 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وكيل «الخارجية» يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير الغابون

عمر الشامسي لدى تسلمه أوراق اعتماد غي رودريغ ديكايي (وام)
5 أغسطس 2026 01:07

أبوظبي (وام)

تسلّم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نُسخة من أوراق اعتماد، غي رودريغ ديكايي، سفيراً لجمهورية الغابون لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتمنّى للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية الغابون، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه، أشاد السفير بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معرباً عن تطّلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

أخبار ذات صلة
الإمارات: آثار تغير المناخ تظهر في التحديات المرتبطة بالمياه
«موسم المقيظ».. دورات تخصصية لمختلف الفئات العمرية
وزارة الخارجية
الغابون
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
عبدالله بالعلاء متحدثاً خلال ندوة بمناسبة الذكرى الـ 50 لليوم الوطني للمياه وأسبوع المياه في اليابان (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: آثار تغير المناخ تظهر في التحديات المرتبطة بالمياه
5 أغسطس 2026
مبانٍ مدمرة في قرية لبنانية على طول الحدود الإسرائيلية مع لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتراجع عن موقفها بشأن ترسيم الحدود البرية مع لبنان
5 أغسطس 2026
الصواريخ المضبوطة (من المصدر)
الأخبار العالمية
لبنان يعلن ضبط صواريخ «غراد» مهربة من سوريا
5 أغسطس 2026
مآو مؤقتة لنازحين سودانيين في دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الخماسية» تكثف مشاوراتها لدفع العملية السياسية في السودان
5 أغسطس 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: اتفاق مرتقب مع إيران لفتح «هرمز»
5 أغسطس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©