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نيابة عن رئيس الدولة.. أحمد الفلاسي يحضر افتتاح دورة ألعاب المستقبل 2026 في أستانا

نيابة عن رئيس الدولة.. أحمد الفلاسي يحضر افتتاح دورة ألعاب المستقبل 2026 في أستانا
5 أغسطس 2026 16:55

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس وفد دولة الإمارات، حفل افتتاح دورة ألعاب المستقبل 2026، التي تستضيفها العاصمة الكازاخية أستانا، خلال الفترة من 29 يوليو إلى 9 أغسطس الحالي، بمشاركة أكثر من 800 رياضي من 50 دولة.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الدورة امتداداً للدور الذي رسّخته خلال استضافتها النسخة السابقة في أبوظبي، والتي شكّلت محطة بارزة في ترسيخ مكانة الدولة شريكاً فاعلاً في تطوير الرياضات الفيجيتالية «البدنية والرياضية»، وأسهمت في توسيع الحوار الدولي حول مستقبل الرياضة، وتسريع تبني نماذج رياضية جديدة توظف التكنولوجيا والابتكار لتمكين الرياضيين وصناعة فرص جديدة للأجيال القادمة.
وشارك وفد دولة الإمارات في أعمال القمة العالمية للرياضات الفيجيتالية، التي تُعد إحدى أبرز فعاليات الدورة، وجمعت مسؤولين حكوميين وقادة القطاع الرياضي وخبراء التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، لبحث مستقبل الرياضات الفيجيتالية، ودور الحكومات في تطوير الأطر والسياسات الداعمة لها، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات في توظيف التكنولوجيا لبناء منظومات رياضية تناسب تطلعات الشباب حول العالم.
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، في كلمته خلال القمة، أن دولة الإمارات تؤمن بأن مستقبل الرياضة يبنى على التكامل بين المواهب البشرية والابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يجعل الرياضات الفيجيتالية إحدى أبرز الفرص الواعدة لإعداد جيل جديد يمتلك المهارات البدنية والرقمية اللازمة لقيادة مستقبل الرياضة.
وقال معاليه إنه انطلاقاً من تجربتنا في استضافة دورة ألعاب المستقبل في أبوظبي، نواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتطوير منظومة رياضية أكثر جاهزية للمستقبل، تقوم على الابتكار وتمكين الشباب، وتسهم في تعزيز الشراكات الدولية لتسريع تطوير هذا القطاع وضمان نموه المستدام.
وعلى هامش المشاركة في الدورة، عقد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي والوفد المرافق سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين وقيادات رياضية من الدول المشاركة، شملت جمهورية كازاخستان وجمهورية بيلاروسيا وروسيا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير الرياضات الفيجيتالية وألعاب المستقبل، ومناقشة المبادرات الهادفة إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة بين الشباب.
وضم وفد الدولة كلاً من: الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور عبدالله بن سلطان، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى محمد شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي.

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المصدر: وام
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