توقعات أحوال الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون السحب الركامية بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:59، والمد الثاني عند الساعة 06:17، والجزر الأول عند الساعة 10:48، والجزر الثاني عند الساعة 01:08.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:56، والمد الثاني عند الساعة 04:43، والجزر الأول عند الساعة 08:03، والجزر الثاني عند الساعة 21:42.