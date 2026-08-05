الأربعاء 5 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقعات أحوال الطقس في الإمارات غداً

توقعات أحوال الطقس في الإمارات غداً
5 أغسطس 2026 17:28

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون السحب الركامية بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:59، والمد الثاني عند الساعة 06:17، والجزر الأول عند الساعة 10:48، والجزر الثاني عند الساعة 01:08.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:56، والمد الثاني عند الساعة 04:43، والجزر الأول عند الساعة 08:03، والجزر الثاني عند الساعة 21:42.

أخبار ذات صلة
افتتاح المرحلة الأولى من جناح الشيخة فاطمة للجراحة النسائية والتوليد في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية
بتوجيهات حمدان بن محمد.. بدء تنفيذ مشروع «إضاءات خور دبي» لتحويله إلى وجهة ليلية عالمية
المصدر: وام
تقلبات الطقس
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس في الإمارات
الطقس
الإمارات
أحوال الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات اليوم
علوم الدار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات اليوم
اليوم 17:04
تصاعد الدخان إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان - أرشيفية
الأخبار العالمية
قتيل وإصابات بغارة إسرائيلية على لبنان
اليوم 18:52
«الشطرنج» يكشف عن «اليوبيل الذهبي» ويعزز طموحاته في أولمبياد 2028 بشراكات جديدة
الرياضة
«الشطرنج» يكشف عن «اليوبيل الذهبي» ويعزز طموحاته في أولمبياد 2028 بشراكات جديدة
اليوم 18:45
افتتاح المرحلة الأولى من جناح الشيخة فاطمة للجراحة النسائية والتوليد في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية
علوم الدار
افتتاح المرحلة الأولى من جناح الشيخة فاطمة للجراحة النسائية والتوليد في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية
اليوم 18:33
محمد اليماحي
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يدعو إلى تحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة
اليوم 18:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©