وفد الداخلية القطرية يطّلع على خدمات «الشرطة الذكية»

دبي (الاتحاد)



استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من وزارة الداخلية بدولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المُشترك وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية والخدمات الأمنية التي تقدمها عبر مراكز الشرطة الذكية «SPS».

وكان في استقبال الوفد، العميد طارق هلال السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية، وعدد من الضباط.

ورحّب العميد طارق السويدي، بالوفد الضيف برئاسة العقيد ركن مسعود جمعان القحطاني، مدير إدارة أمن الريان، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وتميزها في المجالات كافة.

وأكد العميد السويدي خلال اللقاء حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تولي أهمية كبيرة لمراكز الشرطة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وبناء منظومات عمل مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات والتحديات المتسارعة.



مدار الساعة

وخلال الزيارة، اصطحب العميد أحمد عبد الله العديدي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ، الوفد القطري في جولة بحرية إلى مركز الشرطة الذكي العائم في جزر العالم وهو أول مركز شرطة ذكي وعائم من دون كادر بشري في العالم، ويقدم خدمات أمنية ومؤتمتة بالكامل على مدار الساعة لخدمة رواد البحر وقوارب اليخوت وسكان الجزر دون تدخل بشري تقليدي.

واستمع الوفد من النقيب خالد بركات إلى شرح حول مركز الشرطة الذكي، والخدمات الشرطية التي يقدمها لكافة فئات المجتمع بطريقة ذكية، ودون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة بعدة لغات مختلفة، منها خدمات رئيسية وهي الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، وإمكانية تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية، ويوفّر مركز الشرطة الذكي، إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد الضيف عن سعادته بما شاهده من تصميم وخدمات في مركز الشرطة الذكي الذي يقدم خدماته على مدار 24 ساعة، لتعزيز الجاهزية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة.