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«إدارة الأسلحة والمتفجرات» تعزّز جودة خدمات المتعاملين

علي العرياني لدى زيارته مركز المتعاملين (من المصدر)
6 أغسطس 2026 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

زار العميد علي سيف العرياني، مدير إدارة الاحتياط التخصصي بقطاع المهام الخاصة، مركز إسعاد المتعاملين بإدارة الأسلحة والمتفجرات، للاطّلاع على سير العمل ومتابعة جودة الخدمات المقدمة، والوقوف على المبادرات التطويرية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات.
وكان في استقباله العميد الدكتور عبدالعزيز عبدالله المعمري، مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات، حيث اطّلع خلال الجولة على منظومة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وأبرز الخدمات الإلكترونية الخاصة بتراخيص الأسلحة للمواطنين والشركات، إلى جانب الخدمات المتعلقة بالمتفجرات التجارية وآليّات تنظيم أعمال الشركات ذات الاختصاص.
كما استمع إلى شرح حول المبادرات التطويرية التي تنفّذها الإدارة بهدف تحسين رحلة المتعامل، وتبسيط الإجراءات.

مركز إسعاد المحامين
الأسلحة والمتفجرات
المهام الخاصة
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