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شرطة أبوظبي تناقش الوعي المجتمعي في مجلس سويحان

مشاركون في الجلسة الحوارية (من المصدر)
6 أغسطس 2026 01:16

أبوظبي (الاتحاد) 

نظّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بإدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي التابعة لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة حوارية بعنوان «صيفنا مميز»، وذلك في مجلس سويحان بمدينة العين، بحضور أفراد المجتمع وأعضاء برنامج «كلنا شرطة»، وأكد الرائد حمد سيف الغفلي، من إدارة المرور والدوريات بمنطقة العين أهمية دور الأسرة في غرس السلوكيات المرورية الإيجابية لدى الأبناء، لرفع مستوى الوعي وتعزيز الأمن الوقائي.
وقدّم النقيب سعيد راشد الحميري، من مركز شرطة سويحان، الخدمات الشرطية التي يقدّمها المركز، والخدمات الذكية المتاحة عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع مستوى رضا المتعاملين، وذلك ضمن جهود شرطة أبوظبي في تعزيز الأمن والأمان.
وتطرّق الملازم ناصر سهيل العفاري، من إدارة الشرطة البيئية بمديرية الدوريات الخاصة، إلى جهود شرطة أبوظبي في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وأهمية تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات الإيجابية بالمجتمع.

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