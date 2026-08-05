«الروح الإيجابية» يختتم «ظلاً وأجراً»

دبي (الاتحاد)



اختتم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي مبادرة «ظلاً وأجراً»، التي نُفذت على مدار 7 أسابيع متتالية في عدد من المواقع العمالية بمختلف مناطق إمارة دبي، لتجسّد نموذجاً رائداً في العمل المجتمعي والإنساني، من خلال الوصول إلى العمال في مواقع عملهم، وتقديم الدعم لهم، وتعزيز وعيهم الصحي والأمني، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور التنمية وأولوية العمل المؤسسي.

وشهدت الفعالية الختامية، التي أقيمت في منطقة القصيص، حضور واسع، حيث تم توزيع الوجبات الغذائية، والمظلات، والعصائر، والمرطبات، في أجواء إنسانية عكست قيم التراحم والتكافل التي تتميز بها دولة الإمارات، ورسّخت مفاهيم المسؤولية المجتمعية والتلاحم بين مختلف مؤسسات المجتمع. كما شهدت الفعالية حضور منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، التي أشادت بمبادرة «ظلاً وأجراً»، مؤكدة أنها تُعد من المبادرات المجتمعية الرائدة التي تُجسد قيم العطاء والتلاحم الإنساني، التي تميز دولة الإمارات، وتعكس حرص شرطة دبي على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها فئة العمال.

وقالت منى خليفة حماد: «ما شاهدناه اليوم يُجسّد نموذجاً ملهماً للعمل المجتمعي المستدام، حيث استطاعت مبادرة (ظلاً وأجراً) أن تجمع بين البعد الإنساني والتوعوي والصحي في إطار واحد».